Mons. Fenoy: “Dios llamó a Francisco en su mejor momento”

Ante la muerte del Papa Francisco, los arzobispos de Santa Fe, Mons. Sergio Fenoy y Mons. Matías Vecino, recibieron este lunes antes del mediodía a los medios locales en conferencia de prensa, en la sala de reuniones del Arzobispado, Gral. López 2720. Durante la misma colgaba sobre la pared por detrás de ellos un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A pocos metros del Arzobispado, en el interior de la Catedral, habían colocado un cuadro con una foto del Papa Francisco con un sirio encendido y un ramo de flores.

“Eramos testigos todos de la fragilidad del Papa en estos días, pero se veía como que estaba mejorando y pudo hacer estas últimas apariciones en público y estar con su gente, que creo que es lo que más quería”, comenzó diciendo Fenoy ante la prensa.

La muerte del Papa Francisco ocurrió este lunes a las 7:35, en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano, a los 88 años, tras padecer una neumonía bilateral.

“Siempre pienso que Dios busca para cada uno el mejor momento para llamarnos. Lo digo para todos, para los que estamos acá y los que me escuchan (o leen). A él lo llamó en el mejor momento, porque pudo salir del Gemeli (la clínica), pudo estar con la gente como lo vimos, con algunos gestos de expresión, moviendo la mano y con pocas palabras, pero bastó para terminar de llenar su corazón de pastor y poder despedirse bien”.

“Sin dudas que vamos a sentir su ausencia, su magisterio, sus gestos, pero también la enfermedad lo había llevado a un límite doloroso para él y también de mucha dificultad para la Iglesia, para el oficio que él tenía. Entonces creo que Dios ha sido bueno con él y con nosotros”, dijo Fenoy.

-¿Cuáles fueron a su criterio los hitos de su papado?

-Me parece que el partió con un dolor inmenso por la guerra y los migrantes, que fueron el dolor de su corazón. Sufrió un dolor por ver que los cristianos no entendamos esto, antes que las sociedades políticas o los gobiernos.

“Desde el comienzo luchó por los más necesitados”, dijo luego Fenoy sobre la figura y papado de Francisco, “siempre preocupado por los problemas de la humanidad, preocupado por la guerra de Ucrania, por Israel; sabemos que llamaba a diario para estar al tanto de todo”. Ese “es un dolor que se lleva de este mundo”.

Más adelante Fenoy destacó de Francisco su último mensaje que dejó en estas Pascuas, “las últimas palabras de su homilía escrita, la de la noche de Pascua, en las que pidió que seamos constructores de esperanza para el mundo. Ni que hubiera sabido, ¿no?”, se preguntó. “Así que el mensaje que nos deja es el de ser constructores de este mundo”.

-¿Qué deberá hacer la Iglesia ahora para no retroceder?



-Yo no tengo miedo a ello -dijo el arzobispo-, porque hablo desde la fe. Dios sabe manejar los hilos de la historia. Él es el pastor de la Iglesia y nosotros somos instrumentos.

Respecto de quién será el sucesor de Francisco, Fenoy expresó: “No tengo la menor idea del perfil del sucesor. Es un trabajo para los cardenales, que hagan algo (risas). Pero será un hombre de fe, que se centre en Jesucristo, porque el papa quiso eso: que la Iglesia deje de estar centrada en sí mismo y se centre en la persona de Jesús, en el Evangelio. Tendrá que ser una persona de mucha fe, un evangélico, no un estratega ni un diplomático. Otra característica que deberá tener es cercanía con la gente. El papa Juan Pablo II y Benedicto XVI han sido así, los últimos lo fueron, y Francisco lo fue, ya sabemos. Lo último que hizo fue tener cercanía con el pueblo, ayer, con el paso sobre el Papa Móvil, sin poder moverse ni gesticular. Ha sido un dolor muy grande no poder expresar la cercanía en ese sentido”. Y por último, “es un deseo que el sucesor sea una persona relativamente joven”, agregó Fenoy, “para que pueda desarrollar una actividad cada vez más exigente”.



Por último, Fenoy pidió a los fieles católicos que se aboquen “a la oración, aunque creo que espontáneamente lo hacen”, y anticipó que habrá una celebración, luego de los pasos protocolares que indica el Vaticano. “La gente ya está rezando, y más en este tiempo hermoso de la Pascua”, finalizó.

El comunicado

Por otra parte, el Arzobispado de Santa Fe emitió además un comunicado que lleva la firma de Fenoy y de Vecino, el que a continuación se transcribe:

“Queridos hermanos en el Señor:

El Señor ha querido llamar a su misericordiosa Presencia al Papa Francisco, Obispo de Roma, tras largos años de trabajo apostólico y las penalidades de su enfermedad. Habiendo aceptado el enorme compromiso de pastorear al rebaño de Cristo («Pedro ¿me amas?... Apacienta mis ovejas» cf. Jn. 21, 16), siguió sus pasos con entrega total («cuando eras joven… ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras» Jn. 21, 18), escuchando siempre el interior llamado («Sígueme» Jn. 21,19). Hoy podría decir con San Pablo: «he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe» (2 Tim. 4,7). Sus cuatro encíclicas delinean bien el arco de intereses de su pontificado: Lumen Fidei, que conecta con el pensamiento del Papa Benedicto XVI, y destaca la centralidad de la fe como la luz de nuestras vidas. Laudato Si', que propone una ecología humana desde la espiritualidad y teología católica de la creación. Fratelli Tutti, que revisita la doctrina social de la Iglesia destacando la importancia de la amistad social para construir un mundo más justo y pacífico. Finalmente, Dilexit Nos, sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que es un compendio de cristología y antropología teológica, y también un faro profético para un futuro cada vez más deshumanizado y tecnocrático. Como santafesinos nos honrará siempre el especial amor que tuvo por nuestra ciudad y su gente (cuyos nombres y rostros guardaba en su prodigiosa memoria), impreso por su breve paso como maestrillo del Colegio de la Inmaculada Concepción. Paso que también lo marcara con una profunda devoción por Nuestra Señora de Guadalupe.

Ahora nos deja su testimonio de pecador arrepentido, de cristiano de a pie, de pastor con olor a oveja, de santo de la puerta de al lado. Predicador incansable de la unidad, fue muchas veces signo de contradicción (cf. Lc. 2,34) que puso al descubierto los corazones. Que, en medio del dolor por su partida, siga resonando su mensaje del domingo de Pascua: «Hermanas, hermanos, en el asombro de la fe pascual, llevando en el corazón toda esperanza de paz y de liberación, podemos decir: contigo, Señor, todo es nuevo. Contigo, todo comienza de nuevo». «Cristo ha resucitado! En este anuncio está contenido todo el sentido de nuestra existencia, que no está hecha para la muerte sino para la vida».

Rogamos a Dios que conceda el premio a sus esfuerzos y le abra las puertas de ese Reino de la Gracia que «Dios preparó para los que lo aman». (1 Cor. 2,9).

