La palabra más esperada: Marcela Tauro opinó sobre el conflicto que se originó alrededor suyo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani

Finalmente, apareció la bolilla que faltaba en este inesperado conflicto que se desató entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani: Marcela Tauro. Aunque, en esta ocasión, le damos la derecha que no tuvo nada que ver. Fue una espectadora de lujo que presenció cómo, a raíz de un episodio ocurrido años atrás con su expareja Martín Bisio y la conductora de La Peña de Morfi, se reflotaba una disputa impensada entre las mencionadas anteriormente.

La periodista, que debutará como conductora de Infama el domingo 13 de abril a las 18, no pudo escapar a las cámaras ni a las preguntas que le hicieron en LAM sobre las acusaciones que Viviana lanzó contra Lizy y que desató una tremenda pelea. En ese contexto, Canosa aseguró que Tagliani "le había robado plata de la cartera" y que por ello, no tuvo más remedio que "echarla de su casa". Al ver esto, la expeinadora, también respondió y dejó entrever que lo dicho, no eran más que mentiras.

"No era mi amiga. Era compañera de trabajo. Lo que tuve que decir, lo dije. Ya terminó el tema ahí", explicó Marcela Tauro acerca de Lizy y lo ocurrido con Bisio en abril de 2024. El mes de la discordia, al parecer.

"Si Vivana sintió esa necesidad está bien. No lo escuché, lo tengo que ver igual. Cada uno expresa lo que quiera cuando puede", expresó, ante la banca que Canosa le dio y que en reiteradas ocasiones lo manifestó.

Fuente: Pronto