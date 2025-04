«Si seguíamos con Massa, estaríamos en la peor crisis humanitaria»: la defensa de Bertie Benegas Lynch a Milei

En un tono enfático y con una defensa cerrada del rumbo económico del gobierno, el diputado nacional Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, elogió la gestión del presidente Javier Milei durante una entrevista con Radio Rivadavia. “Creo que estos 16 meses no pueden ser mejores. Estoy impresionado por lo que ha hecho el Gabinete en materia económica”, sostuvo el legislador libertario.

A contramano del clima social marcado por la recesión y la caída del consumo, Benegas Lynch subrayó que “se reconstruyó la credibilidad, que es fundamental”. Y enumeró los principales logros que, a su entender, consolidan el modelo libertario: “No hay más control de precios, no hay control de cambios, no hay déficit fiscal, no hay déficit cuasi fiscal”.

En ese sentido, el economista se permitió trazar una comparación gráfica sobre el punto de partida del actual gobierno: “Lo que se ve es la foto, que aún es decadente porque venimos del fondo del mar. Pero lo que hay que mirar es la película, y hacia dónde vamos. Y vamos en la buena dirección”, afirmó. En una crítica directa al exministro de Economía, Benegas Lynch advirtió: “Si seguíamos con Massa, estaríamos con helicópteros Chinook tirándonos medicamentos y agua, en la peor crisis humanitaria posible”.

El diputado consideró que, pese a las dificultades cotidianas, “la gente apoya y valora lo que está haciendo el Gobierno”. “Se está pagando deuda, resolviendo el problema de las importaciones, no se emitió dinero, no se generó nueva deuda, y se saneó el Banco Central, que en otros gobiernos fue usado como una caja política”, remarcó.

Además, Benegas Lynch insistió en que el desafío no es solamente económico, sino cultural: “Siempre va a haber gente esperando vivir de otros. Por eso la batalla cultural no tiene fin. Hay que darla no solo en lo filosófico, sino en lo coyuntural. La gente tiene que entender que esto tiene un fundamento, y no hay forma de errarle”.

Por último, lanzó una dura crítica al kirchnerismo, a quien acusó de no reconocer los avances del gobierno libertario: “El kirchnerismo, cabeza de trapo, no reconoce las cosas que ha conseguido Javier Milei”, disparó.

Las declaraciones de Benegas Lynch se suman a un coro de voces oficialistas que intentan reforzar el respaldo al presidente en momentos donde los números económicos aún no muestran mejoras visibles para gran parte de la población, pero el oficialismo apuesta a consolidar un discurso de “rumbo correcto” y recuperación futura.

Con información de www.elintransigente.com