Luis Juez: “Nos han crucificado tantas veces por la corrupción que ya es hora de debatir la Ficha Limpia”

En la antesala de un posible debate decisivo en el Senado de la Nación, el senador cordobés Luis Juez volvió a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar con el proyecto de Ficha Limpia, que ya cuenta con media sanción de Diputados. En declaraciones a LN+, el legislador apeló a un tono reflexivo y enérgico, cruzando de lleno a quienes resisten el tratamiento de la norma que busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos públicos.

«Cuando la vara ética se levanta, es para todos. Nadie debe sentirse damnificado cuando la ética es un bien a conseguir entre todos«, sentenció Juez, en una crítica abierta a aquellos sectores políticos que aún no se han pronunciado a favor del proyecto.

El senador ex Juntos por el Cambio subrayó que la iniciativa no debería tener color partidario: “Cuando las ideas son extremadamente buenas, son de todos. No tienen dueño. Que los dirigentes se propongan a ocupar un cargo público teniendo condena es una vergüenza. Por lo menos, por pudor, no lo hagan”, expresó.

El proyecto de Ficha Limpia busca incorporar un nuevo requisito de elegibilidad para cargos electivos: que ningún ciudadano con una condena en segunda instancia por delitos de corrupción pueda ser candidato, hasta tanto la pena quede sin efecto.

Luis Juez, conocido por su frontalidad, fue más allá y dejó una reflexión cargada de simbolismo religioso: “Quizás sea el clima pascual el que nos lleva a este nivel de recogimiento. Nos han crucificado tantas veces por la corrupción que estaría bueno que un Viernes Santo le dediquemos tiempo a ese mal endémico que tiene la Argentina”.

Además, remarcó que en la base de todos los males estructurales del país está la corrupción sistémica: “No tengo dudas de que la Argentina está como está por el nivel de corrupción de sus dirigentes. Siempre es bueno que las repúblicas tengan condimentos éticos. Siempre es bueno que los políticos tengamos frenos éticos”, concluyó.

El proyecto podría llegar esta semana al recinto del Senado, aunque todavía no hay confirmación oficial en el temario. La presión social sobre este tipo de iniciativas ha crecido, al igual que el debate público sobre la ética en la función pública.

