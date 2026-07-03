Revelaron por qué Cuti Romero llevaba un chispero de cocina en su equipaje

La concentración de la Selección Argentina volvió a regalar un momento desopilante durante su paso por el aeropuerto de Kansas. En medio de los controles de seguridad previos al viaje hacia Miami, la valija de Cristian "Cuti" Romero llamó la atención de los agentes y terminó siendo revisada frente a varios de sus compañeros.

Todo comenzó cuando el escáner detectó un objeto sospechoso dentro del equipaje del defensor. Sin embargo, la sorpresa llegó al abrir la valija: lejos de encontrar un elemento peligroso, los agentes descubrieron que se trataba de un chispero de cocina, un objeto tan inesperado que provocó las risas de quienes presenciaban la escena.

Entre los testigos estaba Lionel Messi, quien no pudo evitar reírse al ver el curioso elemento que llevaba su compañero.

El verdadero motivo del chispero

Horas después se conoció la explicación. El defensor del Tottenham había llevado el chispero con una finalidad muy particular: encender palo santo para sahumar las habitaciones de la concentración, una cábala que varios futbolistas mantienen desde el Mundial de Qatar 2022.

Romero forma parte del grupo conocido entre los jugadores como "la banda del palo santo", integrado también por Lisandro Martínez y Nahuel Molina, quienes acostumbran realizar este ritual antes de los partidos importantes con la intención de atraer buenas energías.

La tradición comenzó durante la Copa del Mundo de Qatar, cuando Lisandro Martínez empezó a utilizar palo santo mientras atravesaba un cuadro gripal. Con el paso de los días, la costumbre se extendió al resto del grupo y terminó convirtiéndose en una de las cábalas del plantel campeón del mundo.

El final de la historia

Aunque el episodio terminó entre risas, las normas de seguridad del aeropuerto fueron claras. Al considerar que el chispero era un elemento inflamable no autorizado para transportar en el equipaje de mano, el personal de seguridad decidió retenerlo.

De esta manera, Cuti Romero tuvo que despedirse de su particular accesorio antes de abordar el vuelo rumbo a Miami, donde la Selección Argentina afrontará los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.