Enzo Fernández acelera su salida del Chelsea

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea continúa siendo una incógnita. En medio del Mundial 2026, Javier Pastore, representante del mediocampista de la Selección Argentina, reconoció que el entorno del futbolista analiza diferentes alternativas de cara al próximo mercado de pases, aunque aclaró que todavía no existe ninguna negociación cerrada.

"Estamos viendo posibilidades para salir, pero no hay nada firme ni confirmado con ningún club", señaló el exvolante durante un evento organizado por la AFA en Miami.

¿Real Madrid, el próximo destino?

En las últimas semanas, el nombre de Enzo Fernández fue vinculado con el Real Madrid, aunque Pastore evitó confirmar que exista un avance concreto.

"Hoy el jugador está enfocado en la Selección, está disputando un Mundial", explicó, dejando en claro que la prioridad del campeón del mundo pasa exclusivamente por el torneo.

De todas maneras, al ser consultado por la posibilidad de llegar al conjunto español, respondió con una sonrisa: "¿A quién no le gusta Madrid? Yo no jugué ahí y hasta vivo allí", una frase que alimentó los rumores sobre un posible desembarco en la Casa Blanca.

El gran presente de Enzo con la Selección

Pastore también elogió el rendimiento que viene mostrando el volante en la Copa del Mundo y destacó su evolución táctica dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Está haciendo un gran Mundial. En los dos primeros partidos fue muy importante para que el equipo consiguiera buenos resultados", sostuvo.

Además, remarcó el cambio de funciones que asumió el ex River Plate: "Ha modificado mucho su posición. En la Selección comienza más retrasado, pero termina siendo el mediocampista que más pisa el área y el que más acompaña a Messi en ataque".

Su análisis sobre el PSG y los candidatos al Mundial

Durante la entrevista, Pastore también se refirió al presente del Paris Saint-Germain, al que consideró preparado para seguir dominando el fútbol europeo.

"Tienen un plantel joven, con mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador muy competitivo y el club le dio todas las herramientas para seguir creciendo", afirmó.

Por último, al hablar sobre las aspiraciones de la Selección Argentina en el Mundial 2026, identificó a Francia y España como los rivales más exigentes en una eventual final.

"Francia y España son los equipos más difíciles que nos pueden tocar. Ojalá podamos llegar hasta esa instancia, que es lo más importante", concluyó.