Se filtró la lista de invitados a la boda de Taylor Swift

A pocas horas del esperado casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce, continúan apareciendo nuevos detalles sobre una celebración que promete convertirse en uno de los eventos más exclusivos y comentados del año. Aunque la pareja mantiene un fuerte hermetismo, trascendieron datos sobre la organización, la lista de invitados y las estrictas medidas de seguridad previstas para el fin de semana.

Según informó Variety, el enlace reunirá a cerca de 1.000 invitados en Nueva York en una serie de festejos que culminarán con una gran celebración en el Madison Square Garden.

De acuerdo con la publicación, el jueves por la noche se llevará a cabo una cena de ensayo para unos 400 invitados. Al día siguiente se realizaría una ceremonia privada en un lugar reservado de Manhattan y, más tarde, una multitudinaria fiesta en el emblemático estadio neoyorquino, con una escenografía inspirada en un castillo y distintos espectáculos musicales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el estricto protocolo de seguridad. Los asistentes recibieron invitaciones digitales personalizadas con marcas de agua y debieron firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) para evitar filtraciones sobre el evento.

Incluso, varias fuentes señalaron que muchos invitados todavía desconocen el código de vestimenta y la temática de la fiesta. La única indicación recibida fue presentarse en Nueva York con anticipación y esperar nuevas instrucciones.

"Eran muy pocos los detalles que conocíamos", aseguró una de las personas consultadas por Variety, mientras que otra definió toda la organización como "un divertido caos".

Las celebridades que asistirían a la boda

Siempre según Variety, entre los invitados figuran importantes ejecutivos de Disney, como Bob Iger, Dana Walden y David Greenbaum, empresa que fortaleció su vínculo con la cantante tras adquirir los derechos de streaming de The Eras Tour.

También habría sido invitado el director Steven Spielberg, junto al CEO de AMC Theatres, Adam Aron, quien colaboró en el exitoso estreno cinematográfico del show de Swift.

En el plano musical se espera la presencia de figuras como Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Kane Brown, Maren Morris, Little Big Town, además de históricos productores de la artista como Jack Antonoff, Max Martin, Shellback y Aaron Dessner.

Entre las amistades más cercanas de la cantante aparecen nombres como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, las hermanas Haim, las hermanas Hadid y, según el medio, también Beyoncé y Jay-Z.

Las ausencias y la polémica

La publicación también indicó que Harry Styles, expareja de Taylor Swift, habría recibido una invitación, aunque no asistiría debido a compromisos vinculados con su gira.

Otra de las incógnitas pasa por la posible presencia de Blake Lively y Ryan Reynolds, en medio de las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre la actriz y la cantante tras el conflicto judicial con Justin Baldoni.

Por otra parte, la magnitud del evento generó cuestionamientos en Nueva York. Según el medio estadounidense, el importante operativo de seguridad previsto podría afectar la circulación y el funcionamiento de algunos comercios durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

En ese contexto, Taylor Swift anunció una donación de 26 millones de dólares destinada a organizaciones benéficas de Nueva York, entre ellas bancos de alimentos y refugios para animales, un gesto que muchos interpretaron como una forma de colaborar con la ciudad en la antesala de su esperado casamiento.