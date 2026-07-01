La economía de Santa Fe cayó 3,6% en abril, aunque mantiene saldo positivo en lo que va del año

La actividad económica de Santa Fe registró una caída interanual del 3,6% en abril, de acuerdo con el último informe del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El descenso refleja un desempeño desigual entre los distintos sectores productivos de la provincia.

Pese al retroceso registrado durante ese mes, el balance del primer cuatrimestre continúa siendo favorable: entre enero y abril de 2026, la actividad económica acumuló un crecimiento del 0,7%.

Los sectores que impulsaron la actividad

De los 16 sectores relevados por el IPEC, solo cuatro mostraron una evolución positiva respecto de abril del año pasado.

El mayor crecimiento correspondió a la intermediación financiera, que avanzó un 6,7%, seguida por la construcción, con una suba del 6,1%.

También registraron mejoras la industria manufacturera, con un incremento del 1,8%, y la administración pública, que creció un 1,7%.

Predominaron las caídas

La mayor parte de la economía provincial mostró resultados negativos. Doce de los dieciséis sectores relevados registraron bajas interanuales.

Entre los descensos más importantes aparecen la actividad minera y de canteras, con una caída del 12,8%, y el sector agropecuario, que retrocedió un 9,9%, dos rubros de fuerte incidencia en la estructura productiva santafesina.

También disminuyeron la actividad de transporte y comunicaciones (-4,4%), los servicios comunitarios, sociales y personales (-4,3%), las actividades inmobiliarias y empresariales (-3,8%), el servicio doméstico (-3,8%) y el comercio (-1,9%).

Fuerte desplome de la pesca

El dato más llamativo del informe fue el derrumbe del sector pesquero, que registró una caída interanual del 93,3%.

No obstante, el propio relevamiento aclara que esta actividad tiene una incidencia mínima dentro del Producto Bruto Geográfico provincial, ya que representa apenas el 0,01% de la estructura económica utilizada como referencia.

Además, el indicador del sector se construye a partir de las exportaciones pesqueras informadas por el INDEC, por lo que variaciones de gran magnitud pueden estar asociadas tanto a cambios en la actividad como a ajustes estadísticos.

Un panorama con fuertes contrastes

Los datos de abril reflejan una economía provincial con comportamientos muy diferentes entre sectores.

Mientras las actividades vinculadas a las finanzas, la construcción y la industria lograron sostener un crecimiento, buena parte de las actividades primarias y de servicios continúa mostrando dificultades.

El desafío para los próximos meses será mantener el crecimiento acumulado del año y revertir la tendencia negativa que todavía predomina en la mayoría de los sectores económicos de la provincia.