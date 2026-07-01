La economía de Santa Fe cayó 3,6% en abril, aunque mantiene saldo positivo en lo que va del año

La economía de Santa Fe cayó 3,6% en abril, aunque mantiene saldo positivo en lo que va del añoPOLÍTICAAgencia 24 Noticias
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