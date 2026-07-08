Lionel Messi abrió su corazón tras el milagroso triunfo ante Egipto

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto, dejó una de las imágenes más emotivas del torneo. Luego del encuentro, Lionel Messi habló en la zona mixta, explicó por qué terminó llorando y reconoció que, durante el partido, llegó a pensar que la eliminación era inevitable.

Messi explicó el motivo de sus lágrimas

El capitán argentino confesó que la emoción del final fue el resultado de toda la tensión acumulada durante el encuentro y, especialmente, de la frustración por el penal que no pudo convertir.

"Sentíamos que merecíamos seguir. Levantamos un partido increíble", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Fue un desahogo. Tenía mucha bronca por el penal errado porque si lo hacía, el partido hubiese sido distinto".

A pesar de ese golpe, destacó la reacción del equipo: "Después del penal seguimos generando situaciones. Poder empatarlo y después darlo vuelta fue un alivio enorme. No nos queríamos ir. Sentíamos que merecíamos seguir en el Mundial".

"Pensé que nos quedábamos afuera"

Messi también fue muy sincero al recordar el momento en que Egipto se puso 2-0 arriba en el marcador.

"Sí, la verdad que pensé que nos quedábamos afuera. Cuando se pusieron dos goles arriba era muy difícil. Por eso el desahogo del final".

Sin embargo, explicó que el descuento convertido por Cristian Romero cambió el ánimo de todo el equipo.

"Cuando hizo el gol el Cuti sentimos que podíamos empatarlo. Ahí cambió todo y empezamos a creer que era posible darlo vuelta".

El elogio del capitán al plantel argentino

En el cierre de la entrevista, Messi volvió a destacar el espíritu competitivo del grupo y aseguró que esa fortaleza fue determinante para lograr una remontada histórica.

"Este equipo nunca baja los brazos. Me toca compartir hace muchos años con estos chicos y sé cómo compiten. No se caen nunca y siempre lo intentan".

Además, remarcó la dificultad del torneo: "Es un Mundial muy parejo, nadie te regala nada y todos juegan al límite".

Por último, dejó un mensaje de orgullo por la clasificación: "El equipo mostró carácter, orgullo y volvió a demostrar que va a pelear hasta el final. Estamos felices de seguir en carrera y de representar a la Argentina de esta manera".