La emoción de Antonela Roccuzzo tras el partidazo ante Egipto

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 también tuvo su repercusión fuera de la cancha. Tras la agónica remontada frente a Egipto, Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a Lionel Messi, quien fue una de las grandes figuras del encuentro.

A pocos minutos del pitazo final, la rosarina publicó un carrusel de imágenes en el que mostró distintos momentos de la jornada: algunas postales junto a sus hijos siguiendo el partido desde uno de los palcos y otras del capitán argentino durante el encuentro.

Junto a las fotos, escribió un breve mensaje de apoyo: “Vamos, Argentina”, acompañado por corazones celestes y blancos. Luego mencionó a Messi y sumó una frase que reflejó la emoción del momento: “Ya no quedan palabras”.

La publicación generó una inmediata repercusión entre sus millones de seguidores, quienes inundaron el posteo con mensajes de felicitación y afecto hacia la familia. Entre los comentarios más repetidos aparecieron expresiones de aliento para la Selección, elogios al capitán argentino y muestras de cariño para Antonela y sus hijos tras una noche inolvidable en Atlanta.