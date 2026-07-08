Boom extractivo: la minería argentina pulveriza sus marcas y anota un techo histórico

El mapa productivo nacional consolida un cambio de paradigma guiado por el dinamismo de los recursos naturales. De acuerdo con el último Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) publicado por el INDEC, la actividad minera local alcanzó un nuevo récord histórico en mayo, superando todos los registros disponibles desde el inicio de la serie estadística en 2017. El sector encadenó de esta manera siete meses consecutivos de expansión en su medición tendencia-ciclo, registrando un contundente salto interanual del 9,2% y un acumulado del 7,8% en los primeros cinco meses del año actual. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este hito que posiciona al sector como el principal motor industrial del país.

El gran protagonista de este despegue fue el carbonato de litio, cuya extracción y procesamiento escaló un 45,1% interanual en mayo al rozar las 11.561 toneladas. Los datos del cuatrimestre reflejan que el rubro acumula una espectacular expansión del 47,5% en lo que va del año, una aceleración que responde directamente a la maduración de los megaproyectos situados en las provincias del norte del país, los cuales transicionaron con éxito de la fase de construcción a la de producción plena. En paralelo, los minerales no metalíferos mostraron un fuerte avance, destacándose el salto del 128,9% en la extracción de sal.

La otra columna vertebral del récord estuvo constituida por la Cuenca Neuquina. La producción de petróleo crudo trepó un 19,2% interanual, evidenciando una brecha cada vez más profunda entre los dos modelos de explotación existentes: mientras los yacimientos convencionales de la Patagonia y Cuyo retrocedieron un 9,5%, el petróleo no convencional de Vaca Muerta se disparó un 38,5% y ya representa el 69% del total nacional. Un comportamiento idéntico exhibió el gas natural, apuntalado por un crecimiento del 14,2% en su variante no convencional, lo que compensó con holgura el declive de las áreas tradicionales gracias a la ampliación de los ductos de transporte.

Este volumen de actividad promete reconfigurar de manera drástica la balanza comercial de la Argentina. Las proyecciones de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) anticipan que las exportaciones del sector podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, lo que representaría un incremento cercano al 49% respecto al año previo. Los empresarios del sector destacan que este cálculo se realizó bajo un criterio de precios conservador, por lo que, de sostenerse las cotizaciones internacionales del oro y el litio, las ventas al exterior podrían sumar USD 1.000 millones adicionales, blindando el ingreso de divisas.