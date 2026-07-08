El salario mediano en el sector petrolero supera los $10 millones, aunque pierde frente a la inflación

El salario bruto mediano del sector petrolero alcanzó los $10,3 millones mensuales, mientras que el ingreso neto ronda los $8 millones.

Los aumentos salariales del primer semestre fueron del 10%, por debajo de la inflación estimada para el mismo período.

Los cargos jerárquicos y las funciones operativas concentran las remuneraciones más altas de la industria.

Las cuencas productivas, especialmente Vaca Muerta y el Golfo San Jorge, presentan salarios superiores a los de las oficinas corporativas.

Las empresas refuerzan beneficios como bonos anuales y modalidades de trabajo flexible para retener personal especializado.

La demanda de profesionales técnicos continúa siendo elevada y mantiene la competencia por el talento dentro del sector energético.

El sector petrolero continúa ubicándose entre las actividades con las remuneraciones más elevadas del mercado laboral argentino. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 los incrementos salariales quedaron por debajo de la inflación acumulada, lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo para el trabajador promedio de la industria, según surge de un relevamiento realizado sobre 645 empleados del sector.

La encuesta salarial correspondiente a la primera mitad del año muestra que el salario bruto mediano alcanzó los $10,3 millones mensuales, mientras que el ingreso neto de bolsillo se ubicó en torno a los $8 millones. La diferencia responde a los descuentos obligatorios aplicados sobre las remuneraciones, que varían según el régimen laboral y la situación impositiva de cada trabajador.

En el caso de los empleados fuera de convenio, las retenciones promedian el 25% del salario bruto, aunque ese porcentaje oscila entre el 20% y el 30% de acuerdo con el nivel de ingresos. Entre los principales descuentos figuran los aportes previsionales y el impacto del Impuesto a las Ganancias. Para quienes se desempeñan bajo convenios colectivos de trabajo, en tanto, la diferencia entre el salario bruto y el neto se mantiene en torno al 20%.

El estudio también revela que el ajuste salarial mediano durante el primer semestre fue del 10%, porcentaje inferior a la inflación acumulada para el mismo período, estimada en torno al 17%. Como consecuencia, el salario real registró una contracción pese a que la actividad continúa ofreciendo algunas de las remuneraciones más altas del país.

La jerarquía del cargo sigue siendo uno de los factores con mayor incidencia sobre los ingresos dentro de la industria. Los puestos de alta dirección y nivel ejecutivo presentan una remuneración bruta mediana cercana a los $18,9 millones mensuales, cifra que representa más de tres veces el salario correspondiente a un profesional de nivel inicial, cuya remuneración se ubica en torno a los $5,4 millones.

La escala salarial muestra una progresión constante conforme aumenta la responsabilidad de los cargos. Los perfiles Semi Senior registran ingresos medianos de $6,5 millones; los Senior, de $9 millones; los Advisors, de $11 millones; las Gerencias, de $13 millones; y las Direcciones, de aproximadamente $15 millones mensuales.

La ubicación geográfica también influye de manera significativa sobre las remuneraciones. Los trabajadores que desarrollan tareas en las principales cuencas productivas perciben salarios superiores a los de quienes cumplen funciones en las oficinas corporativas. La Cuenca Neuquina y la del Golfo San Jorge encabezan el ranking de ingresos, con remuneraciones medianas cercanas a los $11 millones, por encima de los niveles registrados en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Las especialidades vinculadas directamente con la actividad operativa concentran los salarios más elevados del mercado. Las tareas relacionadas con perforación, workover y completación presentan ingresos medianos cercanos a los $14 millones, seguidas por las áreas de producción y operaciones, mientras que sectores de apoyo como mantenimiento, sistemas o asuntos legales muestran remuneraciones inferiores.

El informe también señala que la evolución salarial depende principalmente de la experiencia profesional acumulada y no de la permanencia en un mismo puesto de trabajo. En ese sentido, advierte que la falta de movilidad laboral suele traducirse en un menor crecimiento de los ingresos a lo largo de la carrera.

En materia de beneficios adicionales, las empresas continúan reforzando los incentivos para retener personal especializado. El 74% de los trabajadores consultados recibe bonos anuales equivalentes, en la mayoría de los casos, a entre dos y tres salarios adicionales. Además, el 65% cuenta con esquemas de trabajo remoto o modalidades híbridas, mientras que algunas compañías multinacionales incorporan planes de compensación de largo plazo.

Pese a las diferencias salariales existentes, la dolarización de los ingresos continúa siendo limitada dentro de la industria. El relevamiento indica que apenas el 3,3% de los trabajadores percibe remuneraciones directamente vinculadas a la cotización del dólar, mientras que la amplia mayoría cobra sus haberes íntegramente en pesos.

El estudio concluye además que la demanda de profesionales especializados continúa siendo elevada, especialmente en Vaca Muerta, donde las empresas siguen compitiendo por perfiles técnicos e ingenieriles en un mercado que mantiene señales de escasez de mano de obra calificada.