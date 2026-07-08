El Gobierno distribuyó la Cuota Hilton 2026/2027 y asignó más de 29.300 toneladas para exportación

El Gobierno oficializó la distribución de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026/2027.

Se asignaron 29.333,175 toneladas del contingente destinado a exportaciones de carne vacuna de alta calidad hacia la Unión Europea.

La Secretaría rechazó varias postulaciones por incumplimientos de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La mayor parte del cupo fue adjudicada a la categoría Industria, mientras que los Proyectos Conjuntos recibieron cerca de 2.939 toneladas.

También quedó aprobado el registro de empresas habilitadas para exportar dentro del contingente correspondiente al Reino Unido.

La distribución de toneladas no garantiza automáticamente la autorización para exportar, ya que los operadores deberán cumplir con todos los requisitos comerciales, sanitarios y aduaneros.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó la distribución de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026/2027, mediante la publicación de la Resolución 105/2026 en el Boletín Oficial. La medida establece la asignación de 29.333,175 toneladas del contingente arancelario destinado a la exportación de carne vacuna de alta calidad hacia la Unión Europea, además del esquema previsto para el cupo correspondiente al Reino Unido.

El nuevo período comercial comenzó el 1 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. La distribución fue instrumentada por la Secretaría que conduce Sergio Iraeta y forma parte del régimen vigente para la administración de uno de los principales cupos de exportación de carnes premium del país.

La Cuota Hilton representa un contingente arancelario otorgado anualmente por la Unión Europea para la importación de cortes vacunos enfriados y deshuesados de alta calidad. Para este ciclo, Argentina dispone de 29.389 toneladas asignadas por el bloque europeo, a las que se suman otras 111 toneladas otorgadas por el Reino Unido. Del total europeo, finalmente fueron distribuidas 29.333,175 toneladas entre los operadores habilitados.

El proceso de adjudicación comenzó a fines de mayo, cuando la cartera agropecuaria abrió la inscripción a través del sistema de Trámites a Distancia. En total se presentaron 88 postulantes, cuyas solicitudes fueron evaluadas conforme a los requisitos establecidos por la normativa vigente para la asignación del cupo.

Durante el análisis de la documentación, la Secretaría rechazó diversas presentaciones por incumplimientos vinculados con los antecedentes de exportación, la conformación de proyectos conjuntos y la inscripción en los registros oficiales exigidos para operar en el comercio exterior de carnes.

En la categoría Industria quedaron excluidas varias empresas que no pudieron acreditar el período mínimo de actividad exportadora requerido por la reglamentación. También fueron desestimadas solicitudes correspondientes a proyectos conjuntos que no cumplieron con las condiciones relacionadas con la participación de los productores originales o que carecían de las habilitaciones necesarias para operar en el sector.

La resolución también determinó que un grupo de empresas vinculadas accionariamente será considerado como un único grupo económico para la distribución del tonelaje adjudicado. Esa decisión permitirá que las toneladas asignadas puedan ejecutarse indistintamente en cualquiera de los establecimientos frigoríficos que integran ese conglomerado empresarial.

Por otra parte, la nueva distribución incorporó nuevos participantes tanto en la categoría Industria como en la de Proyectos Conjuntos, ampliando el universo de operadores habilitados para competir por el contingente exportador durante el presente ciclo comercial.

La normativa también evaluó el desempeño registrado durante el período 2025/2026. Según informó la Secretaría, el cupo asignado a la Argentina fue ejecutado en su totalidad, aunque algunas empresas recibieron penalidades por no completar las exportaciones comprometidas. Esos remanentes pasarán a integrar el denominado Fondo de Libre Disponibilidad, que inicialmente quedó conformado por 55,825 toneladas para futuras reasignaciones.

La mayor parte del contingente volvió a concentrarse en la categoría Industria, que recibió más de 26.450 toneladas. Entre las empresas con mayores asignaciones figuran Swift Argentina, Frigorífico Rioplatense y Arre Beef. En tanto, la categoría Proyectos Conjuntos recibió cerca de 2.939 toneladas, distribuidas entre distintas agrupaciones de productores y empresas del sector.

La resolución también aprobó el registro de las firmas habilitadas para operar dentro del contingente correspondiente al Reino Unido. En ese caso, la asignación se realizará bajo el criterio internacional de "primero llegado, primero servido", respetando el orden de presentación de las solicitudes de certificados de autenticidad.

Asimismo, la Secretaría otorgó un plazo de 60 días a los adjudicatarios de la categoría Proyectos Conjuntos para confirmar o modificar el listado definitivo de productores que integran cada iniciativa.

Finalmente, el organismo aclaró que la distribución de toneladas no implica la emisión automática de los certificados de autenticidad necesarios para concretar las exportaciones. Esos documentos serán otorgados únicamente una vez que cada operador acredite el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios, aduaneros y comerciales exigidos por la Unión Europea y el Reino Unido para el ingreso de los productos.