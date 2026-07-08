El Gobierno lanza el Bonar 2029 y busca captar hasta US$2.000 millones en el mercado local

El Gobierno emitirá el Bonar 2029 con el objetivo de captar hasta US$2.000 millones en el mercado local.

El nuevo bono ofrecerá una tasa fija del 6% anual con pagos mensuales de intereses en dólares.

La primera licitación será el 15 de julio y no tendrá un límite máximo de adjudicación.

El Tesoro busca que los fondos provenientes de los próximos vencimientos de deuda sean reinvertidos en el nuevo instrumento.

Analistas prevén una buena demanda impulsada por el atractivo de la renta en dólares y el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera.

El principal riesgo identificado por el mercado está vinculado con el vencimiento del bono, previsto para el próximo período presidencial.

El Gobierno pondrá en marcha una nueva colocación de deuda en dólares en el mercado doméstico con el lanzamiento del Bonar 2029 (AO29), un instrumento con el que apunta a fortalecer su estrategia de financiamiento interno y reducir la dependencia de los mercados internacionales. La emisión tendrá como objetivo captar hasta US$2.000 millones y estará orientada especialmente a inversores locales, en particular a los ahorristas que buscan alternativas de renta en moneda estadounidense.

La nueva colocación forma parte del programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía para cubrir los compromisos de deuda previstos para 2026 y 2027. La estrategia oficial busca anticipar parte de esas necesidades de financiamiento mediante el desarrollo del mercado de capitales local y una mayor participación de los inversores domésticos.

El Bonar 2029 replicará las principales características de las emisiones anteriores del AO27 y el AO28. Ofrecerá una tasa fija del 6% anual con pagos mensuales de intereses en dólares, un esquema que procura resultar atractivo para quienes priorizan ingresos periódicos y estabilidad en sus inversiones.

La primera licitación del nuevo título fue programada para el 15 de julio y presentará una diferencia respecto de las emisiones previas: no tendrá un límite máximo de adjudicación. De esta manera, el Gobierno buscará absorber la mayor cantidad posible de fondos provenientes del mercado, especialmente aquellos que quedarán disponibles tras el importante pago de capital e intereses que el Tesoro realizará el 9 de julio a los tenedores de bonos Bonares y Globales.

La intención oficial es que una parte significativa de esos recursos permanezca dentro del sistema financiero y sea reinvertida en el nuevo instrumento, en lugar de canalizarse hacia otras alternativas de inversión o salir del mercado local.

Desde el equipo económico sostienen que esta estrategia responde al objetivo de consolidar un mercado de deuda en moneda extranjera financiado principalmente por ahorro interno. En ese sentido, remarcan que la mejora de las variables macroeconómicas, la acumulación de reservas internacionales y el mantenimiento del superávit fiscal generaron condiciones más favorables para avanzar con este tipo de colocaciones.

Analistas del mercado consideran que el nuevo bono podría registrar una demanda importante. Entre los factores que respaldan esa expectativa figuran la experiencia positiva de las emisiones anteriores, el crecimiento de los depósitos en dólares dentro del sistema financiero y el atractivo que representa una renta mensual en moneda estadounidense para los inversores minoristas.

Además, la ausencia de un tope de colocación permitiría captar una mayor proporción de los fondos que recibirán los actuales tenedores de bonos durante el próximo vencimiento de deuda, favoreciendo la reinversión inmediata de esos recursos.

La estructura financiera del AO29 también es considerada favorable para quienes buscan inversiones de mediano plazo. El bono prevé el pago íntegro del capital al momento del vencimiento, sin amortizaciones parciales durante su vida, lo que ofrece mayor previsibilidad respecto del flujo de fondos esperado.

Sin embargo, distintos especialistas advierten que el principal factor de riesgo estará vinculado con el horizonte temporal del título. A diferencia de otros bonos emitidos recientemente, cuyo vencimiento se ubica antes o inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2027, el AO29 finalizará durante el siguiente período presidencial.

Esa característica incorpora un componente adicional de incertidumbre política, ya que la evolución de su precio en el mercado secundario dependerá, en buena medida, de las expectativas que existan sobre la continuidad del actual programa económico y el escenario institucional posterior a las próximas elecciones nacionales.

Pese a ese riesgo, los analistas coinciden en que el nuevo instrumento cuenta con condiciones para despertar interés entre los inversores, especialmente entre quienes ya poseen bonos soberanos en dólares y buscan reinvertir los fondos que recibirán en los próximos días.

La reciente colocación de los Bonar 2027 y 2028, que permitió captar alrededor de US$4.000 millones, fortaleció las expectativas oficiales sobre la capacidad del mercado local para absorber nuevas emisiones. Con el lanzamiento del AO29, el Gobierno intentará consolidar esa tendencia y profundizar una estrategia orientada a ampliar las fuentes de financiamiento interno para afrontar los compromisos de deuda de los próximos años.