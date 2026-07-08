El Frente Amplio por la Soberanía presentó su reforma electoral y rechaza los cambios en boletas y pisos de acceso

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) oficializó en la Cámara de Diputados de Santa Fe su proyecto de reforma electoral, una iniciativa que plantea mantener el esquema actual de votación, eliminar los umbrales mínimos para acceder al reparto de bancas y reforzar los controles sobre el financiamiento de las campañas políticas.

La propuesta fue ingresada este jueves en la Legislatura y se suma a las iniciativas ya presentadas por otras fuerzas políticas, en un contexto en el que la reforma del sistema electoral provincial se perfila como uno de los debates más importantes del año.

Uno de los ejes centrales del proyecto del FAS es la defensa del actual sistema de cinco boletas, una para cada categoría que se elige en los comicios provinciales: gobernador y vicegobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales.

La postura contrasta con la iniciativa impulsada por la Unión Cívica Radical, que propone reducir ese número a dos boletas. La idea del radicalismo es agrupar en una misma papeleta las categorías de gobernador, diputados y senadores, mientras que la otra incluiría intendentes y concejales. Según sus impulsores, esa modificación favorecería un mayor arrastre de votos entre las distintas categorías y contribuiría a disminuir la fragmentación legislativa.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía consideran que mantener las boletas separadas preserva la autonomía de cada categoría electoral y permite que los ciudadanos puedan elegir de manera independiente. Además, sostienen que ese mecanismo favorece la representación de fuerzas que logran respaldo legislativo sin competir por la Gobernación, como ocurrió con ese espacio en las últimas elecciones provinciales.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta apunta a eliminar los pisos electorales para acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputados. El FAS plantea que cualquier fuerza que alcance el cociente necesario mediante el sistema D'Hondt pueda obtener representación legislativa, sin la obligación de superar un porcentaje mínimo de votos.

La posición difiere de la presentada por otros sectores políticos. Tanto la UCR como los senadores del peronismo impulsan un umbral equivalente al 5 % del padrón electoral, mientras que los diputados justicialistas proponen fijarlo en el 3,5 % y el socialismo plantea un piso del 3 %.

Para el Frente Amplio por la Soberanía, la eliminación de esos límites resulta clave para garantizar una representación más amplia de las fuerzas políticas y evitar que partidos con respaldo ciudadano queden excluidos de la distribución de bancas por no alcanzar un porcentaje previamente establecido.

Con la presentación de esta iniciativa, el debate por la reforma electoral en Santa Fe suma una nueva voz y deja en evidencia las diferencias entre los distintos espacios políticos respecto de cómo debe diseñarse el futuro sistema de votación y representación legislativa en la provincia.