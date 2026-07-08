Jaldo y Catalán profundizaron su disputa por la reforma electoral y el sistema de colectoras

Osvaldo Jaldo reclamó al Gobierno nacional mayores precisiones sobre el proyecto de reforma electoral que analiza la Casa Rosada.

El gobernador cuestionó las diferencias entre el sistema de colectoras propuesto a nivel nacional y el régimen de acoples vigente en Tucumán.

Lisandro Catalán defendió la eliminación de las PASO y argumentó que representan un elevado costo para el Estado.

El dirigente libertario calificó al sistema de acoples tucumano como el más distorsionado del país y cuestionó su funcionamiento.

El intercambio expuso las diferencias políticas en torno a los cambios que el Gobierno busca introducir en el sistema electoral.

La reforma reabrió el debate sobre los mecanismos de conformación de alianzas y las reglas que regirán los próximos procesos electorales.

El debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con el cruce entre el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el presidente de La Libertad Avanza en esa provincia, Lisandro Catalán. La discusión se centró en la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en la eventual incorporación de un sistema de colectoras, una propuesta que reavivó la controversia sobre el régimen de acoples vigente en territorio tucumano.

La discusión comenzó luego de que Jaldo reclamara mayores precisiones sobre el proyecto que analiza la Casa Rosada para modificar el sistema electoral nacional. El mandatario sostuvo que, hasta el momento, las provincias no recibieron una propuesta formal que permita evaluar técnicamente el alcance de los cambios y afirmó que la información conocida proviene únicamente de trascendidos y declaraciones públicas.

En ese contexto, el gobernador manifestó que ni él ni el resto de los mandatarios provinciales cuentan con detalles concretos sobre el funcionamiento que tendría el eventual esquema de colectoras, por lo que consideró prematuro emitir una posición definitiva.

Jaldo también aprovechó la oportunidad para cuestionar lo que interpretó como una contradicción dentro de La Libertad Avanza. Recordó que dirigentes del oficialismo nacional criticaron en reiteradas oportunidades el sistema de acoples utilizado en Tucumán y sostuvo que ahora deberían explicar cuáles serían las diferencias con el mecanismo de colectoras que impulsa el Gobierno.

Según expresó, corresponde aclarar si ambos sistemas presentan diferencias sustanciales o si, por el contrario, responden a una lógica similar en materia de conformación de alianzas y adhesión de listas electorales.

Las declaraciones del gobernador encontraron una rápida respuesta por parte de Lisandro Catalán, quien defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional y centró sus cuestionamientos tanto en las PASO como en el régimen electoral vigente en Tucumán.

El dirigente libertario sostuvo que la principal prioridad del Gobierno consiste en eliminar las elecciones primarias obligatorias debido al elevado costo que representan para las cuentas públicas. En ese sentido, afirmó que las PASO demandan un importante nivel de recursos estatales y consideró que esos fondos podrían destinarse a otras áreas de la administración.

Catalán también endureció sus críticas hacia el sistema de acoples implementado en la provincia, al que calificó como el más distorsionado del país. Según su visión, ese mecanismo favorece la multiplicación de listas pertenecientes a un mismo espacio político, genera confusión entre los votantes y termina beneficiando a las estructuras políticas con mayor capacidad de organización territorial.

Además, aseguró que ese régimen fue diseñado para favorecer la continuidad de los sectores que actualmente ejercen el poder provincial, al facilitar estrategias electorales que incrementan las posibilidades de conservar representación institucional.

El intercambio refleja las diferencias que comenzaron a surgir en torno al proyecto de reforma electoral que el Gobierno nacional busca impulsar antes del proceso electoral de 2027. La iniciativa contempla distintos cambios en el sistema vigente, entre ellos la eliminación de las PASO y la implementación de mecanismos alternativos para la conformación de alianzas electorales.

La discusión también pone nuevamente en el centro del debate el funcionamiento de los distintos sistemas electorales provinciales y las diferencias existentes entre los mecanismos utilizados en cada distrito.

Mientras el oficialismo nacional sostiene que la reforma apunta a simplificar el proceso electoral y reducir los costos de organización de los comicios, algunos gobernadores reclaman conocer con mayor precisión el contenido de la iniciativa antes de pronunciarse sobre sus posibles consecuencias.

En ese escenario, la controversia entre Jaldo y Catalán refleja las tensiones políticas que genera la discusión sobre las nuevas reglas electorales y anticipa un debate que probablemente se profundice a medida que avance el tratamiento parlamentario de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.