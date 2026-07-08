Quintela y Germán Martínez acordaron fortalecer la unidad del peronismo y defender el federalismo

Ricardo Quintela y Germán Martínez coincidieron en fortalecer la unidad del peronismo y el trabajo conjunto entre las provincias y el Congreso.

Ambos dirigentes impulsan una agenda centrada en la defensa del federalismo, el desarrollo provincial y la generación de empleo.

Germán Martínez promueve la reorganización del Partido Justicialista y busca consolidar un frente opositor al Gobierno nacional.

El diputado también manifestó su intención de fortalecer el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del PJ.

Quintela mantiene abierto el conflicto limítrofe con San Juan y avanzará con una demanda ante la Corte Suprema.

La Rioja cuestiona la validez de la ley nacional que fijó los límites entre ambas provincias durante un gobierno de facto.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió al presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, en un encuentro en el que ambos dirigentes ratificaron su intención de fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias y el Congreso, al tiempo que coincidieron en la necesidad de impulsar una estrategia política basada en la unidad del peronismo frente al Gobierno nacional.

La reunión se desarrolló en un contexto marcado por el proceso de reconfiguración interna que atraviesa el justicialismo, donde distintos sectores buscan redefinir liderazgos y construir una posición común de cara a los próximos desafíos electorales y parlamentarios.

Tras el encuentro, Quintela destacó la importancia de consolidar espacios de diálogo para afrontar el escenario político actual. A través de sus redes sociales, el mandatario riojano sostuvo que los desafíos que enfrenta el país requieren acuerdos y remarcó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el Poder Legislativo y las provincias.

Según expresó, durante la reunión compartieron una agenda centrada en la defensa del federalismo, el fortalecimiento de las economías provinciales y la promoción de iniciativas destinadas a generar desarrollo, empleo y mayores oportunidades para la población.

El gobernador también señaló que el diálogo, la unidad y el compromiso constituyen herramientas fundamentales para avanzar en la construcción de consensos dentro del espacio opositor y afrontar los desafíos políticos de los próximos años.

Por su parte, Germán Martínez viene impulsando una estrategia orientada a reducir las diferencias internas dentro del peronismo y consolidar un esquema de mayor cohesión política. En distintas declaraciones públicas, el diputado manifestó la necesidad de reorganizar el Partido Justicialista para ampliar su capacidad de convocatoria e incorporar a otros sectores políticos con el objetivo de conformar un frente opositor al presidente Javier Milei.

En esa línea, el titular del bloque de Unión por la Patria también expresó su intención de trabajar para fortalecer el liderazgo partidario de Cristina Fernández de Kirchner dentro del PJ y promover acuerdos entre los distintos sectores que integran el espacio.

La reunión entre Quintela y Martínez refleja los movimientos que distintos referentes del peronismo vienen realizando en las últimas semanas para recuperar niveles de coordinación política, en medio de una etapa de intensos debates internos sobre la conducción partidaria y la estrategia electoral futura.

Más allá de la agenda política nacional, el gobernador riojano también mantiene abierto otro frente de discusión institucional vinculado con el conflicto limítrofe que enfrenta a La Rioja con la provincia de San Juan.

En ese marco, Quintela promulgó recientemente una ley provincial mediante la cual ratificó el reclamo territorial sobre un sector que actualmente se encuentra bajo jurisdicción sanjuanina. La iniciativa constituye un nuevo paso dentro de una controversia histórica entre ambas provincias por la delimitación de sus fronteras.

Como parte de esa estrategia, el mandatario instruyó a la Fiscalía de Estado riojana para avanzar con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo busca declarar la nulidad de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 durante un gobierno de facto, norma que fijó los límites interprovinciales sin la intervención del Congreso Nacional.

El conflicto territorial suma así un nuevo capítulo judicial que deberá ser resuelto por el máximo tribunal, mientras ambas provincias sostienen posiciones contrapuestas sobre la validez jurídica de aquella legislación.

En paralelo, Quintela continúa desarrollando una intensa actividad política dentro del peronismo, buscando consolidar vínculos con dirigentes nacionales y fortalecer la participación de las provincias en el debate sobre el futuro del espacio opositor.

La reunión con Germán Martínez se inscribe precisamente en ese proceso de articulación política, en el que el federalismo, la unidad partidaria y la construcción de una estrategia común aparecen como algunos de los principales ejes de trabajo para los próximos meses.