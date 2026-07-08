Milei encabezará la Vigilia del 9 de Julio en Tucumán y buscará mostrar una imagen de unidad política

Javier Milei participará de la Vigilia Patria en Tucumán con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

El Presidente estará acompañado por una amplia comitiva integrada por funcionarios, legisladores y gobernadores invitados.

Durante el acto central en la Casa Histórica brindará un discurso que será transmitido por cadena nacional.

Las actividades oficiales comenzarán el 8 de julio con propuestas culturales organizadas por el Gobierno de Tucumán.

Tras la ceremonia, el mandatario regresará a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con la agenda oficial del 9 de Julio.

El oficialismo buscará proyectar una imagen de unidad política y fortalecer los vínculos con las provincias en una fecha de fuerte contenido institucional.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles a San Miguel de Tucumán para participar de la tradicional Vigilia Patria con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. La visita incluirá su participación en el acto central que se desarrollará en la Casa Histórica y tendrá como eje un mensaje institucional que será transmitido por cadena nacional en los minutos previos al inicio del 9 de Julio.

La actividad marcará el regreso del mandatario a la provincia norteña para una de las fechas más relevantes del calendario patrio y estará acompañada por una amplia representación de dirigentes de La Libertad Avanza, funcionarios nacionales, legisladores y gobernadores invitados.

Desde el oficialismo señalan que la presencia de una nutrida comitiva busca exhibir una imagen de cohesión política y fortalecer el vínculo con las provincias, en un contexto en el que el Gobierno procura consolidar acuerdos con distintos sectores de cara a los desafíos legislativos y electorales de los próximos meses.

La delegación oficial estará integrada por referentes parlamentarios de ambas cámaras del Congreso, además de integrantes del gabinete nacional y autoridades partidarias. También fueron convocados gobernadores y dirigentes de diferentes distritos para participar de las actividades previstas en la capital tucumana.

Entre los legisladores nacionales que acompañarán al Presidente se encuentran representantes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y del Senado, mientras que la agenda también contempla la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La visita se producirá en un momento en el que el oficialismo busca reforzar la imagen de coordinación interna luego de distintas tensiones políticas registradas en las últimas semanas. En ese marco, el acto patrio aparece como una oportunidad para transmitir una señal de respaldo institucional y de fortalecimiento del espacio gobernante.

Las actividades organizadas por el Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, comenzarán durante la tarde del 8 de julio con distintas propuestas culturales y conmemorativas destinadas a recordar el proceso que culminó con la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1816.

Está previsto que el Presidente arribe a San Miguel de Tucumán durante la noche para trasladarse posteriormente a la Casa Histórica, donde participará de la tradicional Vigilia Patria junto a autoridades nacionales, provinciales e invitados especiales.

Como ocurre habitualmente en esta ceremonia, el acto central se desarrollará en los minutos previos a la medianoche. Allí, Milei pronunciará un discurso con eje en la conmemoración de la fecha patria y en la situación política y económica del país. El mensaje será transmitido por cadena nacional y constituirá una de las principales intervenciones públicas del mandatario en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

Una vez finalizada la ceremonia y tras la llegada del 9 de Julio, el Presidente emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las actividades oficiales previstas para la jornada.

La elección de Tucumán como escenario para la celebración responde al valor histórico de la provincia, donde el Congreso reunido en 1816 declaró la independencia del dominio español, un hecho considerado fundacional para la historia institucional argentina.

Desde el Gobierno nacional destacan que la participación presidencial en la vigilia busca reafirmar el carácter federal de la conmemoración y otorgar protagonismo al lugar donde se produjo uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia del país.

La presencia de funcionarios nacionales, legisladores y mandatarios provinciales también será observada como una señal política en momentos en que el oficialismo procura consolidar su relación con distintos gobernadores y avanzar en una agenda de acuerdos para el tratamiento de iniciativas clave en el Congreso.