Rodríguez Larreta cuestionó a Milei por abandonar el discurso contra "la casta" y criticó el rumbo del PRO

Rodríguez Larreta afirmó que Javier Milei dejó de utilizar el discurso contra "la casta" por la incorporación de dirigentes tradicionales al oficialismo.

El legislador sostuvo que la trayectoria política no debe ser considerada un aspecto negativo y reivindicó el valor de la experiencia en la gestión pública.

Cuestionó la presencia de dirigentes con extensa carrera política dentro de La Libertad Avanza.

El ex jefe de Gobierno marcó diferencias entre los orígenes del PRO y la estrategia política desarrollada por el oficialismo nacional.

También criticó el rumbo actual del PRO y consideró que el partido abandonó los valores que defendía en sus comienzos.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de acercamiento entre sectores del PRO y La Libertad Avanza de cara al escenario político y electoral.

El legislador porteño y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó al presidente Javier Milei por el cambio de tono en su discurso político y aseguró que el mandatario dejó de utilizar la consigna contra "la casta", uno de los ejes centrales de su campaña presidencial. Además, apuntó contra la conformación de La Libertad Avanza y expresó fuertes críticas hacia la actualidad del PRO, espacio del que se distanció en los últimos meses.

Durante una entrevista, Rodríguez Larreta sostuvo que el Presidente modificó su narrativa inicial y dejó de hacer referencia a "la casta" debido a la incorporación de dirigentes con una extensa trayectoria política dentro del oficialismo. En ese marco, mencionó la participación de integrantes de la familia Menem y del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, entre otros referentes que actualmente forman parte del armado libertario.

"Que no joda más con la casta. Milei ya ni lo dice porque si menciona esa palabra, se le cae la cara", afirmó el legislador, al considerar que el discurso utilizado durante la campaña presidencial perdió consistencia frente a la integración de dirigentes provenientes de distintos espacios políticos.

Rodríguez Larreta planteó además que el concepto de "casta" no debería utilizarse como una descalificación general hacia quienes desarrollan una carrera en la función pública. Según sostuvo, la política reúne dirigentes con distintos niveles de capacidad y compromiso, por lo que rechazó la idea de colocar a todos los funcionarios bajo una misma categoría.

En ese sentido, remarcó que existen "políticos buenos, malos y regulares" y señaló que la experiencia en la administración del Estado constituye un elemento valioso para mejorar la gestión pública. A su criterio, la trayectoria política no representa por sí misma un aspecto negativo, sino que debe evaluarse en función del desempeño de cada dirigente.

El ex jefe de Gobierno también aprovechó la oportunidad para marcar diferencias entre los orígenes del PRO y la estrategia desarrollada por La Libertad Avanza. Recordó que, durante la conformación del espacio fundado por Mauricio Macri, se promovía la incorporación de dirigentes con experiencia política y se reivindicaba el papel del Estado como herramienta para impulsar mejoras en la administración pública.

Según expresó, aquella visión contrastaba con el discurso adoptado posteriormente por el oficialismo nacional, que construyó buena parte de su identidad política sobre una fuerte confrontación con la dirigencia tradicional.

Las críticas de Rodríguez Larreta también alcanzaron al presente del PRO. El legislador consideró que el partido se alejó de los valores que, según su visión, caracterizaron sus primeros años y cuestionó el respaldo que algunos de sus dirigentes brindan actualmente al Gobierno nacional.

En ese contexto, recordó recientes declaraciones del ex senador Esteban Bullrich, quien expresó diferencias con el rumbo adoptado por el partido y cuestionó el apoyo brindado a funcionarios del oficialismo. Para Rodríguez Larreta, ese episodio refleja el proceso de transformación que atraviesa el PRO y el cambio de prioridades dentro de la fuerza política.

A su juicio, el partido dejó de sostener los principios que le dieron origen y pasó a acompañar decisiones del Gobierno sin ejercer una postura crítica. "Ahora el partido es un cheque en blanco, con valores diferentes a los que defendió toda su vida. Por eso está como está", afirmó.

Las declaraciones del legislador se producen en un contexto de reconfiguración del escenario político nacional, marcado por el acercamiento entre sectores del PRO y La Libertad Avanza, así como por el posicionamiento de distintos dirigentes de cara a las futuras disputas electorales.

En ese marco, Rodríguez Larreta continúa diferenciándose tanto del oficialismo nacional como de la conducción actual del PRO, profundizando un perfil propio con críticas dirigidas a ambos espacios y cuestionando el rumbo que, según considera, adoptó la política de alianzas en los últimos meses.