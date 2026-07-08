Guillermo Michel cuestionó el rumbo económico del Gobierno y advirtió sobre un cambio en el modelo productivo

Guillermo Michel cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que impulsa una transformación del modelo productivo y social.

El diputado utilizó el concepto de "peruanización" para describir un esquema basado en el crecimiento de los sectores exportadores.

Sostuvo que actividades como los hidrocarburos, la minería y el agro generan divisas, pero concentran una porción reducida del empleo.

Advirtió que la construcción, el comercio y la industria atraviesan un escenario de retracción que afecta al trabajo formal.

Michel consideró que esa dinámica podría impactar sobre la clase media y modificar la estructura social argentina.

El debate volvió a poner en discusión el perfil de desarrollo económico y la capacidad del modelo para generar empleo registrado.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, volvió a expresar cuestionamientos hacia la política económica del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo impulsa un proceso de transformación que, según su visión, excede el plano estrictamente económico y apunta a modificar la estructura social y productiva de la Argentina.

A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador compartió un video con declaraciones en las que utilizó el concepto de "peruanización" de la economía para describir el rumbo que, a su entender, está adoptando el país bajo la actual administración nacional. En ese marco, advirtió sobre el posible impacto que ese esquema tendría sobre el empleo formal y el desarrollo de la clase media.

Michel explicó que utiliza ese concepto para definir un modelo basado principalmente en el crecimiento de actividades vinculadas a la producción de hidrocarburos, la minería y el sector agropecuario. Si bien reconoció la importancia estratégica de esas actividades para la generación de divisas y el fortalecimiento del comercio exterior, consideró que su capacidad para crear empleo resulta insuficiente frente a las necesidades del mercado laboral argentino.

Según señaló, esos sectores representan una parte reducida del empleo total, por lo que un crecimiento sustentado casi exclusivamente en esas actividades podría profundizar el deterioro del trabajo registrado en otras ramas de la economía con mayor capacidad de absorción de mano de obra.

El legislador explicó además que el término surgió tras escuchar un análisis sobre la evolución institucional y económica de Perú. De acuerdo con su interpretación, ese modelo se caracteriza por mantener determinadas variables macroeconómicas estables mientras convive con una elevada rotación política y una estructura productiva concentrada en actividades exportadoras.

A partir de esa referencia, Michel sostuvo que el debate no debería limitarse únicamente a las políticas económicas implementadas por el Gobierno, sino que también debe incluir las consecuencias sociales que podrían derivarse de ese esquema de desarrollo.

En ese sentido, aseguró que sectores como la construcción, el comercio y la industria manufacturera, que concentran una parte significativa del empleo formal del país, atraviesan un escenario de menor actividad. A su criterio, esa situación genera una contradicción entre la evolución de algunos indicadores económicos y el comportamiento del mercado laboral.

El diputado afirmó que existen datos que muestran un crecimiento de la actividad económica acompañado por una reducción del empleo registrado, fenómeno que, según expresó, constituye una señal de alerta sobre la capacidad del actual modelo para generar puestos de trabajo sostenibles.

Michel consideró que esa dinámica podría traducirse en una modificación profunda de la estructura social argentina, históricamente caracterizada por una amplia participación de la clase media. En ese marco, manifestó su preocupación por las consecuencias que tendría una eventual pérdida de empleo en sectores intensivos en mano de obra.

De acuerdo con su análisis, el objetivo del Gobierno trasciende la implementación de un programa económico coyuntural y apunta a consolidar un nuevo esquema de organización productiva y social. En esa línea, sostuvo que la administración nacional busca impulsar cambios estructurales que modificarían la composición del mercado laboral y el funcionamiento de la economía.

Las declaraciones del legislador se suman a los cuestionamientos que distintos referentes de la oposición vienen realizando sobre el rumbo económico del Poder Ejecutivo, especialmente en relación con el impacto de las políticas de ajuste sobre la actividad industrial, el comercio y el empleo.

Desde el oficialismo, en tanto, sostienen que las reformas implementadas apuntan a estabilizar la economía, fortalecer el equilibrio fiscal y generar condiciones para un crecimiento sostenido basado en el incremento de las inversiones y las exportaciones.

El debate sobre el perfil productivo de la Argentina y las características del modelo de crecimiento continúa ocupando un lugar central en la discusión política, en un contexto en el que oficialismo y oposición mantienen posiciones contrapuestas respecto del rumbo económico y sus efectos sobre el desarrollo, el empleo y la estructura social del país.