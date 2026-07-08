Récord financiero: el riesgo país se desploma a mínimos de ocho años y apuntala el optimismo de los mercados

En una jornada marcada por la volatilidad internacional, los activos financieros locales volvieron a demostrar su propia inercia. El dato central que acaparó la atención de la City porteña fue la firme caída del riesgo país, que retrocedió hasta los 405 puntos básicos, tras haber tocado un mínimo intradiario de 404 unidades. De esta manera, el indicador elaborado por el banco JP Morgan revalidó su nivel más bajo desde abril de 2018, consolidando una racha bajista que se desató tras los recientes anuncios del equipo económico y el aval de las calificadoras internacionales.

Esta compresión del índice local se produce en un escenario sumamente adverso para las bolsas globales. Mientras las acciones argentinas en Wall Street se acoplaron a la tendencia bajista general y el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 1,2%, la renta fija argentina logró blindarse y operó a contramano del mundo. Los bonos soberanos en dólares —tanto Bonares como Globales— revirtieron las pérdidas matutinas en Nueva York para cerrar con cifras mixtas, sosteniéndose firmemente en sus cotizaciones más altas de todo el año.

Los analistas privados señalan que el desplome del riesgo país responde a un cambio en la percepción de los inversores respecto de la sostenibilidad de las cuentas públicas. Desde Pgk Consultores destacan que, si se toma como referencia a economías de la región como Brasil, México o Colombia —cuyo riesgo país promedia los 200 puntos—, la marca actual de Argentina todavía cuenta con un atractivo margen para seguir ganando terreno en términos de precio, una vez que terminen de despejarse las dudas estructurales sobre la deuda.

A este clima de confianza se sumaron precisiones sobre el programa financiero oficial que disiparon los temores de default. Informes de la consultora Max Capital subrayaron que el Gobierno cuenta con un excedente de financiamiento de USD 3.700 millones para el ciclo actual, lo que le permitirá cubrir holgadamente los compromisos de refinanciamiento proyectados para el año 2027. Este colchón de liquidez garantiza que el Tesoro no tendrá la obligación de salir a buscar fondos frescos de manera apresurada en los exigentes mercados globales, permitiendo que la baja del riesgo país continúe madurando de forma orgánica.