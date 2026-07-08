Trump da por muerto el acuerdo con Irán y dispara la tensión global: “No pienso negociar más”

El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar con fuerza luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que considera definitivamente terminado el acuerdo marco de alto el fuego alcanzado entre ambos países. Durante su participación en la cumbre de líderes de la OTAN, realizada en Ankara, el mandatario lanzó duras acusaciones contra el régimen iraní y descartó cualquier posibilidad de retomar las negociaciones.

En una conferencia de prensa junto al secretario general de la alianza militar, Mark Rutte, Trump sostuvo que ya no existe margen para el diálogo con Teherán. Afirmó que el gobierno iraní incumplió los compromisos asumidos y aseguró que cualquier intento de negociación solo implica una pérdida de tiempo.

El presidente estadounidense justificó además la ofensiva militar ejecutada por Washington durante la noche anterior, al señalar que fue una respuesta directa a los ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz. Según explicó, las fuerzas norteamericanas llevaron adelante una operación de gran magnitud en represalia por esas acciones.

Trump también recordó que Estados Unidos había permitido la realización del funeral del líder supremo iraní, Alí Khamenei, fallecido durante los primeros enfrentamientos de la guerra iniciada el 28 de febrero. Sin embargo, afirmó que, una vez concluida esa ceremonia, Irán retomó los ataques con misiles contra buques, lo que motivó la nueva ofensiva estadounidense.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. La Guardia Revolucionaria informó que sus fuerzas atacaron decenas de instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, además de asegurar que derribaron un dron MQ-9. Estos episodios profundizan el deterioro del alto el fuego que había sido firmado meses atrás y que ya mostraba señales de extrema fragilidad.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump responsabilizó al gobierno iraní por la represión de las protestas internas y denunció que miles de manifestantes fueron víctimas de la violencia estatal. El mandatario afirmó que la población no ha logrado cambiar el régimen debido a la superioridad militar de las fuerzas de seguridad y cuestionó que, según su visión, la comunidad internacional no refleje adecuadamente esa situación.

Las palabras del jefe de la Casa Blanca tuvieron un impacto inmediato en los mercados energéticos. El precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 5%, impulsado por el temor a una interrupción del suministro en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de crudo. La reacción se produjo luego de que Estados Unidos endureciera además las restricciones sobre las exportaciones petroleras iraníes.

Trump insistió en que el entendimiento alcanzado con Irán contemplaba como condición central que Teherán no avanzara en el desarrollo de armas nucleares. Según afirmó, las autoridades iraníes negaron públicamente ese punto pese a haberlo aceptado durante las conversaciones, situación que consideró una prueba de que no existe confianza posible entre ambas partes.

Aunque reconoció que algunos integrantes de su equipo podrían mantener abiertos canales diplomáticos con representantes iraníes, dejó en claro que, desde su perspectiva, el proceso de negociación perdió todo sentido. También responsabilizó al régimen de Teherán por la muerte de numerosos ciudadanos y militares estadounidenses en distintos conflictos internacionales, aunque no brindó precisiones sobre los hechos a los que hacía referencia.

Con estas declaraciones, la relación entre Washington y Teherán atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio del conflicto, mientras crece la preocupación internacional por el riesgo de una nueva escalada militar en Medio Oriente y sus consecuencias sobre la seguridad y la economía global.