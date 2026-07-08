El tierno festejo de Tini Stoessel y el hijo de Rodrigo De Paul tras el triunfo de la Selección

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 se vivió con enorme intensidad en las tribunas de Atlanta. Entre quienes siguieron de cerca la histórica remontada frente a Egipto estuvo Tini Stoessel, que celebró el triunfo junto a Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul.

Mientras el equipo de Lionel Scaloni conseguía dar vuelta un partido inolvidable, la cantante vivió cada jugada desde uno de los palcos reservados para familiares y allegados de los futbolistas.

Un video difundido por el periodista Ezequiel Trajterman (@exi.ok) mostró a Tini alentando con entusiasmo junto a Bauti, cantando y festejando el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda del certamen.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de complicidad entre la artista y el hijo del mediocampista argentino. También volvieron a aparecer comentarios sobre la relación entre Stoessel y De Paul, una pareja que, pese a mantener un perfil muy reservado, continúa despertando un fuerte interés entre sus seguidores.

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