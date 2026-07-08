Lionel Scaloni resumió el triunfo agónico de Argentina ante Egipto con una sola palabra

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó un clima de alivio y emoción en el plantel. Tras el agónico 3-2 frente a Egipto, Lionel Scaloni analizó el desarrollo del encuentro en conferencia de prensa, destacó la reacción de sus dirigidos y definió con una sola palabra la histórica remontada.

El entrenador consideró que, más allá del resultado ajustado, Argentina fue superior durante gran parte del partido. “Creo que el encuentro siempre estuvo de nuestro lado. Generamos muchísimas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas. Por eso elegí ser entrenador, porque este deporte te hace vivir emociones únicas. Yo también sufro desde el banco y lo que transmite un partido así es incomparable”, señaló.

En la misma línea, remarcó que el equipo nunca perdió la convicción pese a las dificultades. “Tuvimos varias oportunidades claras en el primer tiempo, además del penal. Después llegó el 2-0 y parecía que todo se hacía cuesta arriba, con un rival cómodo defendiendo. En el descanso les dijimos que había que seguir insistiendo porque el partido todavía podía cambiar”, explicó.

Al ser consultado sobre cómo describiría la remontada, Scaloni eligió un término contundente: “Épico. Ir perdiendo 2-0 a falta de 15 minutos en unos octavos de final de un Mundial y terminar ganándolo creo que merece esa definición”, sostuvo.

El DT también dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien convirtió un gol pero también falló un penal durante el encuentro. “Estoy convencido de que Leo juega al fútbol para vivir momentos como estos. Ama competir, ama estar dentro de la cancha y sentir este tipo de emociones. A esta altura de su carrera sigue disfrutando cada partido y eso habla de lo que representa para este deporte”, expresó.

Para cerrar, Scaloni volvió a destacar la importancia de disfrutar el presente. “Siempre les decimos que aprovechen cada momento, porque cuando uno deja de jugar, lo único que queda es el recuerdo de todo lo vivido. Hay que disfrutar mientras se pueda”, concluyó el entrenador argentino.