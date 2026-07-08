El DT y futbolistas de Egipto, explosivos contra Argentina por el arbitraje

La derrota frente a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un profundo malestar en la delegación de Egipto. Tras el 3-2 en Atlanta, tanto el entrenador Hossam Hassan como varios integrantes del plantel cuestionaron con dureza el arbitraje e incluso insinuaron que el certamen estaría beneficiando al conjunto de Lionel Scaloni.

Hassan fue el primero en expresar su descontento durante una entrevista con medios egipcios. "Si ya quieren que Argentina sea campeón, ¿para qué hacen jugar al resto de las selecciones?", lanzó con evidente enojo.

El entrenador fue aún más lejos al asegurar que el encuentro estuvo condicionado. "Voy a decir lo que pienso, aunque genere consecuencias. Para mí fue un partido manipulado y quedó a la vista de todos. Hay intereses comerciales y económicos detrás de esto. Quieren que Messi siga avanzando en el torneo", sostuvo.

Ziko también apuntó contra la organización

Otro de los que manifestó su bronca fue Ziko, autor del segundo gol egipcio, quien no ocultó su indignación durante la conferencia de prensa posterior al partido.

"Felicito a Argentina por la Copa del Mundo. Todo estaba preparado. El arbitraje fue completamente injusto y sentimos que el torneo tiene un rumbo marcado", declaró el futbolista, que cuestionó el desempeño del juez en varias acciones decisivas del encuentro.

Las jugadas que generaron la polémica

Las principales protestas de Egipto estuvieron centradas en dos acciones puntuales que consideraron determinantes para el resultado.

La primera ocurrió en la jugada previa al gol que le fue anulado al conjunto africano, donde reclamaron que la infracción de Ateya sobre Lisandro Martínez fue interpretada con intervención del VAR.

La segunda tuvo lugar en el inicio de la acción que terminó con el tanto de Enzo Fernández para Argentina. Allí, los egipcios sostienen que Julián Álvarez cometió una falta sobre Mohamed Salah, una acción que, según su postura, no fue revisada por la asistencia arbitral.

La diferencia de criterios entre ambas jugadas alimentó el malestar de la delegación africana, que considera que el uso del VAR no fue uniforme durante un partido que terminó con la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final.