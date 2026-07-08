Francella y Suar se unen por primera vez para protagonizar una película

Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán protagonismo por primera vez en la pantalla grande con una nueva comedia que promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del cine argentino. La dupla se reunirá en “Un funeral y medio”, una producción dirigida por Ariel Winograd que acaba de finalizar su etapa de rodaje.

La noticia fue anunciada por los propios actores a través de un video publicado por la productora en redes sociales, donde ambos celebraron este esperado encuentro cinematográfico. “Juntos por primera vez”, expresó Francella en el registro del detrás de escena, mientras que Suar completó la frase: “En el cine”.

Con su habitual tono de humor, el productor y actor agregó: “Después de muchos años, que sí, que no, nos volvimos a juntar”, haciendo referencia a la expectativa que existía alrededor de un proyecto compartido entre dos de los grandes nombres de la industria nacional.

De qué trata “Un funeral y medio”

La película será una comedia de humor negro que combinará momentos dramáticos y situaciones disparatadas a partir de un funeral que, inesperadamente, comienza a descontrolarse y pone en juego diferentes conflictos familiares.

El guion fue adaptado por Fernando Castets y la producción está a cargo de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, con la dirección de Winograd, reconocido por trabajos como “Coppola, el representante” y “Menem”.

Además de Francella y Suar, el elenco cuenta con grandes figuras como Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Aráoz y Coco Portillo.

Una dupla esperada por el público argentino

El encuentro entre Francella y Suar genera gran expectativa debido a la trayectoria de ambos como protagonistas de algunos de los mayores éxitos del entretenimiento nacional. Aunque nunca habían encabezado juntos una película, sí compartieron escenario en reconocidas obras teatrales como “La cena de los tontos” y “Dos pícaros sinvergüenzas”.

El estreno de “Un funeral y medio” está previsto para marzo de 2027, y apunta a ser uno de los grandes lanzamientos del cine argentino.

En los últimos años, Suar volvió a destacarse también como director con proyectos como “Mazel Tov” y el próximo estreno de “Yo, Narciso”. Por su parte, Francella tuvo como último gran estreno cinematográfico “Homo Argentum”, una de las producciones nacionales más vistas de 2025.

Además, ambos continúan vinculados profesionalmente: Suar es productor de “Desde el jardín”, la obra teatral que actualmente protagoniza Francella en la calle Corrientes.