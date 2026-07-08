Rivaldo y su admiración por Argentina y Lionel Messi

La agónica remontada de la Selección Argentina, que venció 3-2 a Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, generó repercusiones en todo el mundo. El equipo de Lionel Scaloni logró revertir un 0-2 cuando restaban apenas 15 minutos para el final y consiguió una clasificación que parecía imposible.

Uno de los que reaccionó tras el encuentro fue Rivaldo, histórico campeón del mundo con Brasil en 2002, quien utilizó sus redes sociales para destacar la actuación de la Albiceleste y, especialmente, el liderazgo de Lionel Messi.

“Qué entrega, qué espíritu de lucha y qué ganas de ganar mostró este equipo. Eso es lo que cualquier hincha quiere ver en una Copa del Mundo”, escribió el exfutbolista brasileño en su cuenta de Instagram.

También dedicó un párrafo especial al capitán argentino. “No hace falta decir mucho más sobre Leo Messi. Es un jugador extraordinario. Con 39 años y disputando su sexto Mundial, sigue compitiendo con la misma pasión, luchando cada pelota, emocionándose y siendo determinante para su selección”, expresó.

Rivaldo dejó en claro que, pese a la histórica rivalidad entre ambos países, supo valorar lo ocurrido en Atlanta. “Soy brasileño y siempre voy a apoyar a mi selección, pero eso no me impide reconocer cuando un equipo juega con semejante corazón. La rivalidad forma parte del fútbol, aunque partidos como este merecen admiración porque engrandecen al deporte. Felicitaciones a Argentina por la clasificación”, manifestó.

Mientras Argentina continúa su camino en busca del bicampeonato y ya piensa en el cruce frente a Suiza, Brasil sigue esperando volver a conquistar una Copa del Mundo, un título que no consigue desde el Mundial de Corea-Japón 2002.