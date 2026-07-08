Silvana Tenreyro será la nueva economista jefe del FMI y liderará el Departamento de Investigación

Silvana Tenreyro fue nombrada economista jefe y directora del Departamento de Investigación del FMI.

Asumirá el cargo el 10 de agosto de 2026 en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas.

Integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023.

Es graduada en la Universidad Nacional de Tucumán y doctora en Economía por la Universidad de Harvard.

Recibió una distinción del Reino Unido por sus aportes a la economía y obtuvo múltiples premios internacionales.

Su trabajo académico se especializa en política monetaria, empleo, comercio internacional y estabilidad macroeconómica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la designación de la economista argentina Silvana Tenreyro como nueva Consejera Económica y directora del Departamento de Investigación (RES), una de las áreas más relevantes del organismo por su responsabilidad en la elaboración de análisis económicos, perspectivas globales y recomendaciones de política para los países miembros.

La designación fue comunicada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien destacó la trayectoria académica y profesional de Tenreyro y aseguró que su experiencia contribuirá a fortalecer el trabajo analítico del organismo en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y las transformaciones económicas.

"Silvana es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales", señaló Georgieva al anunciar el nombramiento.

La economista argentina asumirá formalmente sus funciones el 10 de agosto de 2026 y reemplazará al francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien regresó a la actividad académica tras desempeñarse como economista jefe del Fondo.

Hasta su designación, Tenreyro se desempeñaba como profesora de Economía en la London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del mundo en esa disciplina. A lo largo de su carrera también integró el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra entre 2017 y 2023, período atravesado por acontecimientos de fuerte impacto económico como el Brexit y la pandemia de Covid-19.

Su experiencia en materia de política monetaria también incluye trabajos en el Banco de la Reserva Federal de Boston y su participación en el Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio. Además, integraba el Grupo Asesor Externo de la directora gerente del FMI y colaboraba con diversas instituciones públicas y privadas en temas económicos y financieros.

Desde el organismo internacional destacaron que Tenreyro posee un perfil que combina investigación de alto nivel con experiencia en la toma de decisiones de política económica. Georgieva también remarcó sus cualidades personales, al describirla como una líder con capacidad para construir consensos, promover el debate técnico y comunicar cuestiones económicas complejas de manera clara.

La economista cuenta con una sólida formación académica. Es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y obtuvo una maestría y un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Su producción científica ha sido publicada en revistas especializadas de referencia y recibió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Yrjö Jahnsson, el Premio Bernhard Harms y el Premio Birgit Grodal.

Asimismo, integra la Academia Británica, la Sociedad Econométrica y la Real Sociedad Económica, además de ser miembro honoraria extranjera de la Asociación Económica Americana y haber presidido la Asociación Económica Europea.

Tenreyro también recibió una importante distinción otorgada en el Reino Unido por sus aportes a la economía. El reconocimiento fue concedido por el Gobierno británico a personas residentes en ese país por sus servicios en distintas áreas de actividad.

En el plano académico, buena parte de sus investigaciones se concentró en comprender cómo las decisiones de política monetaria impactan sobre variables como el empleo, la producción y los salarios. Uno de sus trabajos más conocidos analizó el papel que desempeñan las rigideces salariales en la transmisión de los cambios en las tasas de interés hacia la economía real.

Junto al economista Giovanni Olivei, desarrolló investigaciones que aportaron evidencia empírica sobre la importancia de esos mecanismos, confirmando postulados tradicionales de la teoría económica vinculados al pensamiento keynesiano.

Otra de sus líneas de investigación estuvo orientada al estudio de la volatilidad económica y el comercio internacional. En trabajos desarrollados junto a Miklos Koren y Francesco Caselli sostuvo que una mayor apertura comercial y el avance tecnológico permiten diversificar riesgos y amortiguar los efectos de shocks internos, favoreciendo economías más estables.

Durante su paso por el Banco de Inglaterra, Tenreyro participó de las decisiones de política monetaria en un contexto particularmente desafiante. En distintas oportunidades señaló que el Brexit y la pandemia representaron dos de los mayores retos para la economía británica, tanto por sus efectos inmediatos como por los cambios estructurales que dejaron en el mercado laboral, el consumo y la organización de la actividad económica.

Con este nombramiento, la economista argentina pasará a ocupar uno de los cargos técnicos de mayor influencia dentro del FMI, desde donde tendrá un papel central en la elaboración de los informes económicos globales y en el asesoramiento que el organismo brinda a sus países miembros.