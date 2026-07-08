La nueva batalla por el liderazgo regional

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La diplomacia dejó de ser exclusivamente diplomacia. En América Latina volvió a transformarse en una extensión de la batalla ideológica. Y Javier Milei parece decidido a ocupar un lugar protagónico en ese escenario.

Los próximos viajes del Presidente argentino a Perú y Colombia para participar de las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella trascienden ampliamente el protocolo. No se trata solamente de cumplir con una tradición institucional ni de fortalecer vínculos bilaterales. Son gestos políticos cuidadosamente calculados que buscan enviar un mensaje tanto hacia el exterior como hacia el frente interno: la Argentina pretende convertirse en uno de los principales referentes del nuevo espacio político que comienza a consolidarse en parte de América Latina.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei construyó su política exterior alrededor de un conjunto de convicciones muy definidas. La afinidad ideológica pasó a ocupar un lugar central en la agenda internacional y desplazó aquella práctica, habitual durante décadas en muchos países, de mantener una prudente distancia respecto de las disputas políticas internas de otras naciones.

La victoria de Fujimori en Perú y la de Abelardo de la Espriella en Colombia fueron celebradas con entusiasmo por el mandatario argentino. Sus mensajes públicos no dejaron margen para las dudas. Interpretó ambos resultados como una señal de que el continente estaría ingresando en una nueva etapa política caracterizada por el avance de gobiernos identificados con las ideas de la libertad económica, la reducción del Estado, el fortalecimiento de la seguridad y el combate frontal contra el crimen organizado.

No es casual que Milei hable de una "marea azul". El concepto busca instalar la idea de que la región está atravesando un cambio profundo y que ese proceso todavía no terminó. Su expectativa de que Brasil también experimente un giro político en las próximas elecciones completa ese mapa que imagina para Sudamérica.

Sin embargo, conviene distinguir entre una tendencia política y una realidad consolidada.

La historia latinoamericana enseña que los ciclos electorales son extraordinariamente dinámicos. Los oficialismos triunfan, luego retroceden y muchas veces vuelven al poder algunos años después. La región difícilmente responda a esquemas permanentes. Por eso, cualquier lectura que presente un cambio político como definitivo corre el riesgo de quedar rápidamente desactualizada.

Eso no significa desconocer que hoy existe un reacomodamiento regional.

Los gobiernos que comparten diagnósticos similares sobre la economía, la seguridad y el funcionamiento del Estado naturalmente buscarán coordinar posiciones. Esa lógica no constituye una anomalía. Por el contrario, forma parte de la dinámica internacional. Lo novedoso es el grado de exposición pública con que esa afinidad se manifiesta.

Milei ya no disimula sus preferencias políticas en el plano internacional. Expresa abiertamente su respaldo a determinados dirigentes, celebra sus victorias y manifiesta su deseo de que otros procesos electorales produzcan resultados semejantes. Esa conducta rompe con la tradicional cautela diplomática y convierte a la política exterior en una herramienta más de la disputa ideológica regional.

La estrategia tiene ventajas.

Permite construir liderazgo entre gobiernos afines, fortalece una identidad política común y facilita la coordinación de posiciones en temas sensibles como la seguridad, el narcotráfico, la apertura económica o la defensa de determinados valores democráticos.

Pero también supone riesgos.

Las relaciones entre los Estados no pueden depender exclusivamente de quién ocupe circunstancialmente una presidencia. Los intereses nacionales permanecen mucho más tiempo que los gobiernos. Las necesidades comerciales, energéticas, financieras o de integración regional obligan a mantener canales de diálogo incluso con administraciones que sostienen posiciones completamente distintas.

Allí aparece el verdadero desafío para la Argentina.

La política exterior puede tener identidad sin perder pragmatismo. Puede expresar valores sin transformar cada vínculo bilateral en una extensión de la confrontación ideológica. Puede construir alianzas sin convertir automáticamente en adversarios a quienes piensan diferente.

En definitiva, una diplomacia eficaz no consiste solamente en rodearse de gobiernos amigos. También exige la capacidad de administrar diferencias, negociar con quienes sostienen otras posiciones y preservar los intereses permanentes del país por encima de las simpatías políticas del momento.

Los viajes presidenciales a Lima y Bogotá serán observados como una confirmación del rumbo internacional elegido por la Casa Rosada. Difícilmente modifiquen por sí solos el mapa político latinoamericano. Pero sí consolidan una imagen que Milei parece dispuesto a profundizar: la de un dirigente que no aspira únicamente a gobernar la Argentina, sino también a influir en el debate político regional.

Si esa estrategia terminará fortaleciendo el liderazgo argentino o reduciendo sus márgenes de maniobra diplomática será una respuesta que solo ofrecerá el tiempo. Porque en política exterior, como en la propia política doméstica, las afinidades pueden abrir puertas, pero son los resultados los que finalmente consolidan o debilitan cualquier proyecto de liderazgo.