Cardiólogos recomiendan estos 4 vegetales para ayudar a controlar la presión arterial

Consumir vegetales se consolidó como una de las estrategias más simples y efectivas para cuidar la salud cardiovascular. Especialistas en cardiología destacan que incorporar determinados alimentos de origen vegetal a la dieta diaria puede contribuir al control de la presión arterial y favorecer el bienestar del corazón.

En una consulta realizada a médicos de distintas instituciones de Estados Unidos, se identificaron los vegetales que los cardiólogos eligen por su aporte de nutrientes asociados con una mejor salud arterial. La selección incluye tanto verduras habituales como otras menos consumidas, pero todas tienen en común su riqueza en compuestos beneficiosos para el organismo.

Rúcula y hojas verdes: nitratos naturales que benefician al corazón

La rúcula aparece entre las principales recomendaciones de la doctora Catherine Weinberg, cardióloga del Hospital Lenox Hill de Northwell, quien destaca su alto contenido de nitrato dietético, un compuesto relacionado con la reducción de la presión arterial.

Según la especialista, este nutriente puede favorecer la producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilitando una mejor circulación.

La rúcula puede incorporarse fácilmente en ensaladas junto con aceite de oliva, limón o queso parmesano. Además, la cardióloga señala que otras verduras de hoja verde como la col rizada (kale) también pueden aportar beneficios similares gracias a su composición nutricional.

Remolacha y brócoli: vegetales aliados para regular la presión

El doctor Jeffrey Lander, codirector de cardiología deportiva en RWJBarnabas Health, recomienda especialmente la remolacha por su contenido de nitratos dietéticos, que el cuerpo transforma en óxido nítrico.

Este proceso ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen, lo que puede contribuir a disminuir la presión arterial de manera natural. Además, la remolacha aporta:

Fibra

Potasio

Betalaínas, antioxidantes con potencial efecto antiinflamatorio

El especialista sugiere prepararla asada y combinarla con alimentos como queso de cabra o frutos secos para aprovechar sus nutrientes.

Por otro lado, el doctor Tahmid Rahman, cardiólogo de Stony Brook Medicine, destaca al brócoli como una opción ideal para sumar a la alimentación diaria. Este vegetal contiene potasio, magnesio y calcio, minerales importantes para el equilibrio de la presión arterial y el funcionamiento de los vasos sanguíneos.

Además, aporta fibra, vitamina C y antioxidantes, nutrientes que ayudan a fortalecer la salud general del organismo. Una preparación recomendada es asarlo con aceite de oliva, limón, ajo y especias.

Zanahorias: potasio y carotenoides para proteger las arterias

Las zanahorias son otro vegetal señalado por especialistas. El doctor Christopher Lee, profesor adjunto de medicina en la Universidad de California, San Francisco, destaca su contenido en carotenoides y potasio, dos componentes relacionados con una mejor salud cardiovascular.

El potasio ayuda al organismo a eliminar sodio a través de los riñones, mientras que los carotenoides pueden contribuir a reducir el estrés oxidativo y favorecer la producción de óxido nítrico.

Además, las zanahorias contienen fibra, un elemento clave para el cuidado del corazón. Pueden consumirse crudas, al vapor o asadas, y las versiones pequeñas funcionan como un snack saludable y práctico.

La importancia de una alimentación variada para cuidar el corazón

Más allá de elegir un solo alimento, los especialistas remarcan que la clave está en mantener una dieta variada y constante, basada en vegetales frescos y ricos en nutrientes.

No existe una verdura milagrosa capaz de controlar por sí sola la presión arterial, pero la incorporación frecuente de vegetales puede formar parte de una estrategia efectiva para reducir riesgos cardiovasculares.

Los cardiólogos recomiendan acompañar estos alimentos con otros productos saludables como aceite de oliva, frutas cítricas, frutos secos y proteínas de buena calidad, priorizando preparaciones simples y evitando el exceso de sodio.

La evidencia científica respalda que pequeños cambios sostenidos en la alimentación pueden generar mejoras importantes en la salud cardiovascular a corto y largo plazo.