Pullaro pidió cautela tras la imputación de seis policías: “Hay que esperar el avance de la investigación”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llamó a actuar con "prudencia" luego de que seis efectivos de la Policía provincial fueran imputados en una causa que investiga la muerte de Mauro González, un hombre de 35 años que falleció mientras permanecía detenido tras ser arrestado por protagonizar disturbios en la vía pública.

La investigación, encabezada por el fiscal Ezequiel Hernández, sostiene que el detenido habría sido víctima de agresiones durante su permanencia bajo custodia. En ese marco, la jueza Cecilia Labanca imputó a los seis policías por los delitos de tortura seguida de muerte y vejaciones, al considerar que el trato recibido por González durante la detención habría sido determinante en el desenlace fatal.

De acuerdo con la causa, la Justicia ya había ordenado la liberación del hombre, pero cuando fueron a notificarlo fue hallado sin vida dentro del calabozo.

El respaldo del Gobierno a la investigación

En medio de la conmoción por el caso, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, mantuvo un encuentro con familiares de los efectivos imputados y les informó que el Gobierno provincial afrontará los costos de la defensa legal de los policías mientras avanza el proceso judicial.

Consultado sobre la situación, Pullaro evitó emitir opiniones sobre la responsabilidad de los acusados y remarcó que será la investigación judicial la que determine lo ocurrido.

"Le pedí al ministro de Seguridad que siga de cerca este caso y que se analice con mucha prudencia todo lo sucedido", expresó el mandatario provincial.

Antecedentes y llamado a la cautela

El gobernador recordó que en otras investigaciones de características similares los efectivos policiales terminaron siendo absueltos tras el desarrollo de los procesos judiciales. Como ejemplo mencionó los casos conocidos como Casco y Paris, en los que, según señaló, las acusaciones iniciales no derivaron en condenas.

En ese contexto, sostuvo que no corresponde anticipar conclusiones antes de que finalice la investigación y advirtió sobre el riesgo de trasladar las responsabilidades individuales al conjunto de la fuerza policial.

Defensa de la institución policial

Pullaro destacó el trabajo que realiza la Policía de Santa Fe y afirmó que la gran mayoría de sus integrantes cumple sus funciones con compromiso y profesionalismo.

El mandatario sostuvo que los avances registrados en materia de seguridad durante el último tiempo son resultado del trabajo cotidiano de los efectivos y remarcó la disminución de distintos indicadores delictivos, entre ellos los delitos contra la propiedad.

No obstante, aclaró que cualquier integrante de la fuerza que incurra en conductas delictivas deberá afrontar las consecuencias correspondientes y ser apartado de la institución si la Justicia así lo determina.

Finalmente, insistió en que el proceso debe desarrollarse sin apresuramientos y reiteró que será el Ministerio Público de la Acusación el encargado de establecer las responsabilidades en un caso que continúa bajo investigación.