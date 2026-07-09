Evelyn Botto reveló cómo hizo para bajar 15 kilos y cambiar sus hábitos

Evelyn Botto compartió con sus seguidores el proceso que la llevó a bajar 15 kilos y aseguró que el cambio fue mucho más profundo que una transformación física. A través de un video publicado en la cuenta de su nutricionista, Fiorella Vitelli, la actriz explicó qué hábitos incorporó y cómo mejoró su calidad de vida.

Según contó, todo comenzó a raíz de un problema de salud. Durante un mes sufrió una intensa acidez estomacal que le impedía dormir y la obligaba a consumir antiácidos varias veces por día. “No podía más, me voy a morir”, recordó que le dijo a la profesional al buscar ayuda.

A partir de esa consulta, la nutricionista le propuso realizar un primer cambio: eliminar durante tres días el café, el azúcar, las harinas y las gaseosas, además de aumentar el consumo de agua. Botto aseguró que los resultados fueron inmediatos. “Me empecé a sentir bien”, relató.

Con el paso del tiempo fue incorporando nuevos hábitos que mantiene hasta la actualidad. Uno de los consejos que más destacó fue romper el ayuno con alimentos ricos en proteínas, como el huevo, en lugar de consumir harinas o productos dulces, con el objetivo de evitar los picos de glucosa por la mañana.

Además, explicó que aprendió a vivir el proceso sin obsesionarse con la alimentación. “No verlo como una dieta, sino entender que todo lo que puedas hacer suma. Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras”, expresó.

Por último, Botto aseguró que el mayor aprendizaje fue dejar de buscar la perfección. “No tengo que hacer todo perfecto, sino intentar mejorar un poco cada día. Cada pequeño cambio suma y eso fue lo que realmente me ayudó”, concluyó.