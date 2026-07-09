Franco Armani se va de River

Franco Armani estaría muy cerca de ponerle fin a su etapa en River. A los 39 años, el arquero campeón del mundo habría decidido cerrar su ciclo en el Millonario para regresar a Atlético Nacional, el club colombiano donde también dejó una huella imborrable.

Según informó el periodista Germán García Grova, el experimentado guardameta optó por rescindir de manera anticipada su contrato con River, que tenía vigencia hasta diciembre de 2026, para concretar su regreso al conjunto de Medellín.

La decisión estaría vinculada a su deseo de volver a tener continuidad y finalizar su carrera dentro del campo de juego. En el último semestre perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, mientras que la aparición del juvenil Santiago Beltrán y algunos inconvenientes físicos redujeron considerablemente su participación. Entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana disputó apenas 135 minutos.

Aunque en los últimos meses su representante, Martín Aráoz, había intentado descartar una salida anticipada, las negociaciones con Atlético Nacional avanzaron y el regreso del arquero estaría próximo a concretarse.

De acuerdo con la información difundida, Armani ya intercambia la documentación necesaria con la dirigencia del conjunto colombiano para oficializar su vuelta después de ocho años.

Mientras tanto, la dirigencia de River, encabezada por Stéfano Di Carlo, respetaría la decisión del futbolista y ya analiza organizar un homenaje especial en el estadio Monumental para despedir a uno de los grandes ídolos de la historia reciente del club.

Los números de Franco Armani en River

Desde su llegada en 2018, por pedido de Marcelo Gallardo, Armani se convirtió en uno de los arqueros más importantes de la historia del club. Sus principales estadísticas son:

366 partidos oficiales.

165 vallas invictas.

288 goles recibidos.

10 títulos conquistados, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca Juniors en Madrid.

Su posible salida marcaría el cierre de una etapa que quedó grabada entre las más exitosas de River Plate en las últimas décadas.