Argentina perdió la cima del ranking FIFA

La Selección Argentina dejó de ocupar el primer puesto del ranking FIFA en medio de la disputa del Mundial 2026. Aunque el equipo de Lionel Scaloni consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a Egipto para avanzar a los cuartos de final, la actualización en tiempo real de la clasificación internacional modificó el orden de las principales selecciones.

Francia recuperó el liderazgo del ranking luego de imponerse por 1-0 ante Paraguay en los octavos de final. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Didier Deschamps alcanzó los 1.925,86 puntos, mientras que la Albiceleste quedó en el segundo lugar con 1.925,15 unidades, una diferencia mínima entre ambos seleccionados.

Más allá del cambio de posiciones, el movimiento generó comentarios entre los hinchas argentinos por una conocida superstición relacionada con la Copa del Mundo. Desde la creación del ranking FIFA en 1993, ninguna selección que comenzó un Mundial como número uno logró quedarse con el título, un dato que suele recordarse en cada edición del torneo.

Si bien Argentina inició el Mundial 2026 como líder del ranking oficial, el cambio de posiciones durante la competencia hizo que muchos simpatizantes tomaran la noticia con optimismo, al considerar que la presión de ocupar el primer lugar ahora recae sobre el seleccionado francés.

España completa el podio del ranking FIFA, luego de su clasificación a los cuartos de final tras eliminar a Portugal.

Mientras tanto, la Selección Argentina ya dejó atrás el triunfo frente a Egipto y se enfoca en el duelo de cuartos de final ante Suiza, con el objetivo de seguir en carrera por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.