Concejo Municipal: 6 meses de trabajo junto a las instituciones y los vecinos de Rafaela

Durante el primer semestre, los concejales votaron numerosos proyectos, mantuvieron reuniones con instituciones, organizaciones y llevaron adelante importantes programas institucionales.

El Concejo Municipal de Rafaela realizó un repaso de las principales acciones impulsadas durante los primeros seis meses del año 2026. Se destaca una extensa e importante agenda legislativa que tuvo como objetivo estar cerca de los rafaelinos.

Trabajo legislativo

Se desarrollaron un total de 22 sesiones. El órgano legislativo local sesiona todas las semanas y los ediles votaron varios proyectos en cada oportunidad. Cabe destacar que la labor del Concejo no se reduce a la cantidad de sesiones, si no, a un trabajo de investigación exhaustivo de cada uno de los temas que afectan a toda la ciudadanía.

Programas institucionales

Los programas institucionales colaboran a conectar al cuerpo legislativo con los vecinos. Actualmente, los concejales se encuentran trabajando con las escuelas secundarias en la 6ª edición de Concejo Joven. La iniciativa propone la redacción de un proyecto en un trabajo en conjunto entre los ediles y los estudiantes.

En conjunto con Honrar la Vida y el Centro Único de Donación, Ablación e Implantes de Órganos, se llevó adelante la segunda colecta de sangre del 2026 en Rafaela. La misma convocó a 30 donantes, gracias a una campaña en redes, medios de comunicación y en el territorio concientizando a la ciudadanía.

“Raíces del barro”, el cortometraje de Juan Manuel Grande se estrenó en la sala de sesiones. El recinto se vió colmado de rafaelinos que decidieron acompañar la producción local. La historia explora el valor de las raíces, la familia y la identidad del interior rural argentino.

Las escuelas primarias comenzaron a visitar, conocer y aprender sobre el Concejo Municipal. Además de interiorizarse sobre el funcionamiento, realizan un juego donde se transforman en concejales por un día.

En marzo se impulsó “Mujeres que dejan huellas”, donde los legisladores locales distinguieron a Graciela Acastello, June Allice Thomas, Alicia Rinaldi, grupo GAMA y Hortensia Poggi.

Por otra parte, dentro de “Arte y Ciencia en el Concejo”, se presentó el libro de Fernando Ferrari, “Desafíos Cooperativos”. La obra invita a educar desde el movimiento, el vínculo y la cooperación.

Los concejales sesionaron en la Escuela Luis Alberto Spinetta, en el marco de su 10º aniversario. Próximamente se anunciarán los próximos lugares elegidos para realizar las sesiones fuera del recinto.

Se organizó una muestra itinerante por la ciudad con las obras ganadoras de la 5ª edición del Concurso Fotográfico. Las imágenes fueron expuestas en el Gimnasio Block y en la escuela Alicia Cattaneo.

Novedades

Con la premisa de estar más cerca de los ciudadanos, se lanzó una nueva nueva herramienta de comunicación, el WhatsApp del Concejo. Los rafaelinos acompañaron la iniciativa con más de 175 consultas, reclamos y solicitudes de información.

Otra novedad fue la realización de la primera jornada de donación de médula ósea a través del hisopado bucal en la ciudad. Fue desarrollada en conjunto con CUDAIO y se impulsó en el Instituto Superior del Profesorado. Acompañaron estudiantes y ciudadanía en general.

Reuniones

Se impulsaron numerosos encuentros, entre ellos se destacan con la “Tigresa” Acuña y Carito Muller, integrantes del CUDAIO, funcionarios, presidentes barriales, el Fiscal Carlos Vottero, el Dr. Enrique Marchiaro; Alexis Gon, quien presentó su proyecto internacional sobre prótesis robóticas; la Dra. María Isolina Dabove, referente internacional de la vejez y miembros del Hospital Dr. Jaime Ferré.

Visitas institucionales

Se propusieron visitas institucionales en diferentes empresas, organizaciones, clubes y eventos de la ciudad. Los concejales mantuvieron reuniones con integrantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, con miembros del Club Atlético de Rafaela y del Autódromo.

Asimismo, visitaron el Club Independiente, el torneo de fútbol “Leoncito femenino”, el CENTEC, Hogar “Manos Abiertas”, las obras de los Juegos Suramericanos, la Unidad Regional V, la escuela Nicolás Avellaneda, entre otros espacios.

Próximas actividades

El Concejo Municipal se prepara para un segundo semestre cargado de trabajo legislativo y de actividades. Se prevé una muestra con todas las fotografías ganadoras de todas las ediciones del Concurso fotográfico en las instalaciones del Foto Cine Club.

En relación a esto, en el mes de agosto se comunicará la temática y el jurado de la 6ª edición de esta actividad que año tras año crece cada vez más.

El Concejo Municipal continúa con premisas claras, seguir construyendo un órgano legislativo abierto, cercano a los vecinos y conectado con las instituciones.