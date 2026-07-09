"Que se lo hagan todos": Dellasanta exigió controles de alcohol y drogas para el Ejecutivo y el Concejo

El concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, se sumó al debate sobre la implementación de controles de alcoholemia y detección de estupefacientes para empleados municipales y personal político, y fue un paso más allá al reclamar que la medida alcance a "todos, absolutamente todos", sin excepciones.

El edil libertario manifestó públicamente que está dispuesto a someterse al examen cuando sea requerido y consideró que el mismo criterio debe aplicarse a cada integrante de la estructura municipal, desde los trabajadores hasta las máximas autoridades del Ejecutivo.

🔴 "Yo estoy a disposición para hacerme el control cuando sea necesario. Si se implementa, tiene que ser para todos."

Dellasanta sostuvo que la transparencia y la responsabilidad en la función pública exigen que quienes administran recursos del Estado también demuestren que están en condiciones de ejercer sus cargos.

En ese sentido, pidió que la iniciativa no quede limitada únicamente al Departamento Ejecutivo, sino que también sea replicada en el ámbito del Concejo Municipal.

🔴 "El Concejo Municipal también tiene que dar el ejemplo. Los concejales debemos someternos a los mismos controles que se les exijan al resto."

El legislador libertario remarcó que la medida no debe tener privilegios ni excepciones y mencionó expresamente al intendente Leonardo Viotti, al considerar que la máxima autoridad política de la ciudad también debe formar parte de los controles.

🔴 "En la Municipalidad se lo tienen que hacer todos, absolutamente todos, incluido el mismísimo intendente Leonardo Viotti."

La propuesta se suma a un debate que comenzó a instalarse en distintos ámbitos del sector público respecto de la posibilidad de implementar controles periódicos de alcohol y consumo de drogas para quienes cumplen funciones en el Estado, con el objetivo de reforzar la transparencia, la responsabilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.