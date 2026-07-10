Murió Fernando Berón, histórico entrenador y formador del fútbol argentino

El fútbol argentino despide a Fernando Berón, quien falleció este jueves a los 58 años tras luchar contra un cáncer. Reconocido por su trabajo en las divisiones inferiores y por su aporte a la formación de futbolistas, dejó una huella profunda en instituciones como San Lorenzo, Independiente y Barracas Central.

A lo largo de su carrera fue mucho más que un entrenador. Berón dedicó gran parte de su vida al desarrollo de juveniles y acompañó el crecimiento de numerosos jugadores que luego llegaron a la Primera División y al fútbol internacional. Además, en varias oportunidades asumió como técnico interino en momentos delicados, una función que le valió el reconocimiento dentro del ambiente futbolístico.

Su vínculo con San Lorenzo

La carrera de Berón en el fútbol profesional comenzó a principios de la década del 90, cuando se incorporó a San Lorenzo, club del que era hincha. Allí trabajó durante años en las categorías infantiles, juveniles y en la Reserva, convirtiéndose en una pieza clave del semillero azulgrana.

Su labor lo llevó a dirigir de manera interina al primer equipo en distintas ocasiones, primero en 2006 y luego nuevamente en 2022. Tras finalizar su última etapa en 2023, estaba previsto que regresara a la institución este año, aunque su estado de salud impidió concretar ese nuevo ciclo.

Un referente en Independiente

Entre 2015 y 2021 fue coordinador general de las divisiones inferiores de Independiente, donde consolidó su prestigio como formador. Durante ese período también ocupó el banco de suplentes del primer equipo en cuatro oportunidades de manera interina, siempre en momentos de transición institucional.

Su paso por Avellaneda también quedó marcado por un hecho trascendental fuera del campo de juego. En 2018 impulsó la denuncia por los abusos sufridos por juveniles de la pensión del club, luego de recibir el testimonio de uno de los futbolistas junto al equipo de psicólogos. Su intervención fue determinante para que la investigación avanzara.

Su última experiencia

Después de su salida de San Lorenzo, Berón continuó ligado al fútbol en Barracas Central, donde dirigió la Reserva entre 2024 y 2025 y también tuvo un breve interinato en el plantel profesional.

Con su fallecimiento, el fútbol argentino pierde a un formador de enorme prestigio, reconocido tanto por su capacidad para trabajar con jóvenes futbolistas como por su compromiso dentro y fuera de las canchas