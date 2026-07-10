Pullaro toma distancia de la Casa Rosada, pero mantiene abiertos los canales de diálogo con Milei

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a enviar señales de autonomía política respecto del Gobierno nacional al ausentarse de dos actividades de fuerte contenido institucional vinculadas a la administración del presidente Javier Milei.

El mandatario provincial no participó de la ceremonia de asunción del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, y tampoco viajó a Tucumán para acompañar al Presidente durante la tradicional vigilia por el Día de la Independencia.

Pese a esas decisiones, en el escenario político santafesino descartan que Pullaro busque ubicarse como un opositor frontal a la Casa Rosada. Por el contrario, distintos sectores interpretan que mantiene una estrategia de equilibrio, priorizando los intereses de la provincia sin romper los vínculos institucionales con el Gobierno nacional.

El gobernador ha sostenido una postura pragmática desde el inicio de la gestión libertaria, acompañando algunas iniciativas cuando considera que benefician a Santa Fe, aunque marcando diferencias en otros temas y preservando la autonomía de su administración.

En ese contexto, Pullaro saludó públicamente la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, en un gesto de respeto institucional hacia el nuevo funcionario nacional.

La relación con el anterior jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había sido limitada. Según trascendió, el último contacto entre ambos ocurrió pocos días antes del cambio de autoridades, cuando mantuvieron un intercambio de mensajes relacionado con un expediente administrativo de alcance provincial.

Con esta estrategia, el gobernador santafesino busca sostener un vínculo institucional con la Nación sin resignar su perfil propio, en un escenario político donde las relaciones entre las provincias y el Gobierno nacional continúan atravesadas por negociaciones permanentes y diferencias sobre distintos temas de gestión.