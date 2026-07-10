Un informe advierte que el empleo crece con mayor precariedad y que la informalidad gana terreno

La UCA advirtió que la precarización laboral avanza pese a que la desocupación se mantiene contenida.

El crecimiento económico se concentra en sectores con menor capacidad para generar empleo masivo.

La minería y la energía no alcanzan a compensar la pérdida de puestos formales en otras actividades.

El 45% de los trabajadores se desempeña actualmente en empleos considerados precarios.

El trabajo por cuenta propia continúa creciendo como alternativa frente a la falta de empleo registrado.

El informe sostiene que mejorar la productividad será clave para generar empleo formal y de mayor calidad.

El mercado laboral argentino atraviesa una transformación en la que la tasa de desocupación dejó de ser el principal indicador para medir la realidad del empleo. Aunque una mayor cantidad de personas logra insertarse en alguna actividad económica, especialistas advierten que ese fenómeno convive con un crecimiento sostenido de la informalidad, el trabajo por cuenta propia y los empleos de baja productividad.

Así lo señala un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, que sostiene que el deterioro del mercado laboral ya no se manifiesta principalmente a través de un aumento del desempleo, sino mediante una creciente precarización de las condiciones de trabajo.

El estudio analiza la evolución del empleo durante los últimos años y concluye que la economía argentina evitó una destrucción masiva de puestos laborales, pero no logró generar suficientes empleos registrados, productivos y con protección social. En consecuencia, gran parte de las nuevas ocupaciones corresponden al autoempleo informal o a actividades de baja productividad, caracterizadas por ingresos reducidos y menor estabilidad.

Los investigadores sostienen que el problema excede la evolución de la actividad económica. Según explican, el principal desafío consiste en transformar el crecimiento en empleo formal y de calidad, una meta que continúa mostrando dificultades en distintos sectores productivos.

El informe también advierte un cambio en la composición del crecimiento económico. Mientras que entre 2010 y 2015 la expansión estuvo impulsada principalmente por la industria manufacturera, el comercio y el transporte, en la actualidad el protagonismo pasó a sectores como las actividades primarias, las finanzas, la minería y la explotación de canteras.

Aunque esas actividades exhiben un importante dinamismo económico, poseen una capacidad considerablemente menor para absorber mano de obra en comparación con los sectores industriales o comerciales, tradicionalmente más intensivos en empleo.

En ese contexto, provincias vinculadas al desarrollo energético y minero, como Neuquén y Río Negro, registran una evolución favorable del empleo formal. Sin embargo, los especialistas sostienen que ese crecimiento resulta insuficiente para compensar la pérdida de puestos de trabajo de calidad en otras regiones del país.

Además, destacan que la posibilidad de una rápida reconversión laboral presenta importantes limitaciones, ya que los trabajadores desplazados de actividades industriales difícilmente puedan incorporarse en el corto plazo a sectores como la minería o la producción energética, que demandan perfiles técnicos y profesionales específicos.

Respecto de las reformas impulsadas por el Gobierno para modernizar la legislación laboral, el informe considera que esos cambios, por sí solos, no alcanzarán para reducir significativamente los niveles de informalidad.

Los especialistas sostienen que la mejora del empleo depende principalmente de un incremento de la productividad y de la capacidad de la economía para generar actividades con mayor valor agregado y empleo registrado.

Uno de los datos más relevantes del estudio muestra que el 45% de los trabajadores argentinos se desempeña actualmente en puestos considerados precarios, porcentaje superior al registrado quince años atrás. La situación resulta aún más crítica dentro del sector micro informal, donde más de dos tercios de los trabajadores desarrollan tareas en condiciones de precariedad.

El deterioro también alcanzó al empleo privado formal. Según el informe, casi tres de cada diez trabajadores registrados presentan condiciones laborales consideradas precarias, lo que refleja que las dificultades ya no afectan exclusivamente a la economía informal.

Otro fenómeno destacado es el crecimiento del sector micro informal, que concentra actualmente el 48,3% del empleo urbano, mientras que la participación del empleo público disminuyó y el sector privado formal mostró apenas una leve expansión.

En paralelo, aumentó el peso de los trabajadores independientes. Los cuentapropistas representan cerca de un tercio del empleo urbano, una situación que, según los investigadores, responde más a estrategias de subsistencia que al desarrollo de nuevos emprendimientos.

El análisis de la movilidad laboral también refleja un cambio en las trayectorias de inserción. Entre quienes pierden su empleo o permanecen desocupados, cada vez resulta más frecuente el paso hacia actividades independientes e informales, mientras disminuyen las posibilidades de acceder a puestos asalariados registrados o al empleo público.

Incluso trabajadores que anteriormente contaban con empleo formal comienzan a migrar hacia el autoempleo como alternativa para sostener ingresos, fenómeno que el informe define como un "empleo refugio" frente a la escasez de oportunidades en sectores más productivos.

Los autores concluyen que la mejora sostenida del mercado laboral dependerá de la capacidad de las actividades que actualmente lideran el crecimiento económico para integrarse con otros sectores capaces de generar empleo registrado, estable y con mejores niveles de productividad.

Mientras ese proceso no se consolide, advierten, la economía podrá mantener niveles relativamente bajos de desocupación, aunque con un mercado laboral cada vez más caracterizado por la informalidad, la inestabilidad y la pérdida de calidad en las condiciones de trabajo.