El REM reforzó las expectativas de estabilidad, pero los analistas recomiendan ajustar las estrategias de inversión

El REM de junio proyecta un escenario de estabilidad relativa, con inflación cercana al 2% mensual y una suba gradual del tipo de cambio oficial.

Los analistas consideran que no se esperan fuertes sobresaltos, aunque reconocen un contexto más desafiante para el mercado cambiario.

La menor oferta estacional de divisas y el reciente movimiento del dólar modificaron las estrategias de inversión para el segundo semestre.

Los especialistas recomiendan reducir la exposición a instrumentos de tasa fija y priorizar activos con cobertura.

Los bonos ajustados por CER, los títulos duales y los instrumentos dólar linked aparecen entre las alternativas más mencionadas.

El nuevo escenario obliga a los ahorristas a combinar rentabilidad y protección frente a la inflación, las tasas de interés y la evolución del tipo de cambio.

La publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a junio volvió a poner el foco sobre una de las principales preocupaciones de los ahorristas: cómo preservar el valor de los pesos en un contexto en el que la inflación continúa desacelerándose, aunque todavía se mantiene por encima del 2% mensual, mientras el dólar comenzó a mostrar un mayor dinamismo durante las últimas semanas.

El informe elaborado por el Banco Central refleja un escenario que, si bien no anticipa sobresaltos significativos para el segundo semestre, sí incorpora algunos cambios en las proyecciones cambiarias respecto de los relevamientos anteriores. Los analistas ajustaron al alza sus estimaciones para el tipo de cambio oficial, aunque mantuvieron una visión de relativa estabilidad para las tasas de interés.

Las previsiones indican una inflación cercana al 2% mensual para junio y una inflación núcleo levemente inferior, consolidando el proceso de desaceleración observado durante los últimos meses. Al mismo tiempo, el mercado espera que el dólar oficial continúe con una evolución gradual durante lo que resta del año, aunque a un ritmo superior al proyectado anteriormente.

Especialistas del sector consideran que el escenario continúa siendo moderadamente favorable. Según esa lectura, el incremento reciente del tipo de cambio no sería el inicio de un proceso de aceleración permanente, sino una corrección compatible con la menor oferta estacional de divisas que suele registrarse después de la liquidación de la cosecha gruesa.

El REM proyecta que el dólar oficial acumularía durante el año un incremento inferior a la inflación esperada, mientras que las tasas de interés de corto plazo permanecerían relativamente estables, un contexto que modifica parcialmente las estrategias de inversión que predominaron durante la primera mitad del año.

En ese marco, diversos analistas coinciden en que el debate dejó de centrarse exclusivamente en la conveniencia de permanecer invertido en pesos y pasó a enfocarse en cuáles son los instrumentos más adecuados para combinar rentabilidad con cobertura frente a eventuales cambios del escenario económico.

La inflación continúa mostrando señales de desaceleración. El último índice de precios registró uno de los niveles más bajos de los últimos meses, aunque algunos componentes de la denominada inflación núcleo evidencian que todavía persisten dificultades para consolidar una baja sostenida por debajo del 2% mensual.

En paralelo, el mercado cambiario comenzó a reflejar algunos factores estacionales. La menor liquidación de divisas provenientes del sector agroexportador, junto con un incremento de determinadas demandas de dólares, explican parte del movimiento observado durante junio.

Sin embargo, los economistas destacan que el contexto actual presenta diferencias respecto de otros años. El crecimiento de las exportaciones energéticas, una menor necesidad de importaciones y el ingreso de flujos financieros constituyen nuevas fuentes de oferta de divisas que podrían contribuir a moderar las presiones cambiarias durante el segundo semestre.

No obstante, distintas sociedades de bolsa advierten que la estabilidad cambiaria registrada durante buena parte del año comenzó a mostrar algunas señales de agotamiento, lo que obliga a revisar las estrategias de inversión.

Frente a ese escenario, la recomendación predominante es reducir gradualmente la exposición a instrumentos exclusivamente atados a tasas fijas y priorizar activos que incorporen mecanismos de protección frente a posibles movimientos de la inflación, las tasas de interés o el tipo de cambio.

Entre las alternativas más mencionadas aparecen los títulos ajustados por CER, los bonos duales —que permiten capturar el mejor rendimiento entre inflación y tasas— y los instrumentos dólar linked, que ofrecen cobertura frente a una eventual aceleración del tipo de cambio oficial.

Algunas entidades financieras también sostienen que la deuda en pesos continúa ofreciendo oportunidades atractivas, especialmente para inversores que mantengan horizontes de inversión de mediano plazo y diversifiquen adecuadamente sus carteras.

Para perfiles más conservadores, los especialistas recomiendan privilegiar instrumentos de corta duración vinculados a la inflación, mientras que quienes buscan horizontes más largos encuentran mayor atractivo en bonos duales capaces de adaptarse a distintos escenarios macroeconómicos.

De esta manera, el REM de junio refleja un escenario de transición para los mercados. Si bien las expectativas continúan mostrando una economía en proceso de desinflación y sin proyecciones de fuertes tensiones cambiarias, el nuevo contexto obliga a revisar las decisiones de inversión y a incorporar mayores mecanismos de cobertura frente a un segundo semestre que podría presentar una dinámica más exigente que la observada durante la primera parte del año.