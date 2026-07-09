Las reservas del Banco Central cayeron más de USD 800 millones tras un pago de deuda, aunque mantienen un elevado nivel

Las reservas internacionales cayeron USD 814 millones tras el pago de bonos Globales.

El stock cerró en USD 48.722 millones, luego del récord alcanzado el día anterior.

El Gobierno refinanció vencimientos mediante préstamos por USD 3.200 millones con respaldo de organismos multilaterales.

El Banco Central acumula 124 jornadas consecutivas con compras de divisas y ya supera los USD 11.400 millones en 2026.

En junio se desaceleró la compra de dólares para reducir la presión sobre el mercado cambiario.

El ingreso de divisas por exportaciones y financiamiento externo permitió sostener la acumulación de reservas pese a los pagos de deuda.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registraron una caída de USD 814 millones en una sola jornada, luego de que el organismo afrontara un importante vencimiento de deuda en moneda extranjera. El retroceso se produjo apenas un día después de que las reservas alcanzaran su nivel más alto desde septiembre de 2019, impulsadas por el ingreso de nuevos préstamos de organismos internacionales y bancos privados.

De acuerdo con los datos oficiales, el stock de reservas cerró en USD 48.722 millones, luego de haber alcanzado los USD 49.536 millones. La principal explicación de la baja fue el pago de USD 2.500 millones correspondientes a los bonos Globales, títulos emitidos bajo legislación extranjera. A ese movimiento se sumó la disminución en la cotización de activos que forman parte de las reservas, especialmente el oro, lo que amplificó la reducción del patrimonio internacional del Banco Central.

El calendario financiero todavía contempla nuevos compromisos para el Estado nacional. En los próximos días deberán abonarse vencimientos correspondientes a los bonos Bonares, emitidos bajo legislación local. Sumados a los Globales, los pagos alcanzan aproximadamente USD 4.300 millones.

En paralelo con esos desembolsos, el Gobierno avanzó con una estrategia de refinanciación mediante préstamos respaldados por organismos multilaterales de crédito. La administración nacional oficializó financiamiento por USD 3.200 millones con el objetivo de fortalecer la posición financiera antes de concretar los pagos a los acreedores.

Uno de los créditos asciende a USD 2.000 millones y fue otorgado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y Banco Santander S.A., con sede en Nueva York, respaldados mediante una garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). A ese esquema se sumó un segundo préstamo por USD 1.200 millones concedido por Deutsche Bank AG, sucursal Londres, con una garantía parcial de USD 550 millones otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que estas operaciones no representan un incremento del endeudamiento neto, sino una refinanciación de pasivos en condiciones financieras consideradas más favorables que una eventual colocación de deuda en los mercados internacionales. Según explicaron, los fondos fueron aportados por entidades financieras privadas, mientras que los organismos multilaterales actuaron como garantes para facilitar la operación.

Mientras tanto, el Banco Central continúa consolidando una extensa racha compradora en el mercado cambiario. La autoridad monetaria acumuló 124 jornadas consecutivas con saldo positivo en sus intervenciones dentro y fuera del mercado de cambios.

Durante la última rueda adquirió otros USD 34 millones, llevando el total de compras acumuladas en lo que va de 2026 a USD 11.455 millones. El único día del año sin compras fue el 2 de enero, cuando el resultado fue neutro. La mayor adquisición diaria se produjo el 10 de abril, con USD 457 millones.

Las proyecciones oficiales para este año contemplaban una acumulación de reservas de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, objetivo que ya fue alcanzado en su tramo inferior. Desde la conducción del Banco Central sostienen que la evolución del ingreso de divisas y la demanda de pesos seguirán siendo determinantes para consolidar esa tendencia durante el resto del año.

En junio, sin embargo, la entidad moderó el ritmo de intervención en el mercado cambiario para evitar mayores tensiones sobre el tipo de cambio. Durante ese mes el dólar registró un incremento superior al 5%, avanzando por encima de la inflación mensual por primera vez desde octubre de 2025.

Las compras de divisas alcanzaron en junio los USD 1.418 millones, una cifra inferior a los USD 2.596 millones registrados en mayo y el segundo resultado mensual más bajo de 2026. En los primeros cinco días hábiles de julio, en tanto, las adquisiciones ya suman USD 290 millones.

El fortalecimiento de las reservas durante el año estuvo respaldado por un mayor ingreso de dólares provenientes de las exportaciones agropecuarias y energéticas, además de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias. Ese flujo de divisas otorgó mayor capacidad de intervención al Banco Central y contribuyó a sostener el proceso de acumulación de reservas, aun en un contexto de importantes vencimientos de deuda externa.