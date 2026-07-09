Pullaro encabezó el acto por el Día de la Independencia y llamó a fortalecer la unidad y la soberanía

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves en la ciudad de Rafaela el acto oficial por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, acompañado por el intendente Leonardo Viotti y autoridades provinciales, municipales, instituciones y vecinos.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó el significado histórico del 9 de Julio y puso en valor la decisión de los congresales que, hace 210 años, dieron un paso trascendental para la construcción de una Nación libre y soberana.

En su mensaje, Pullaro sostuvo que la declaración de la Independencia fue una demostración de coraje en un momento de profundas dificultades políticas y militares. Señaló que quienes participaron de aquel proceso asumieron la responsabilidad de definir el rumbo del país pese a la incertidumbre que atravesaba la región.

El gobernador resaltó que ese legado continúa siendo un ejemplo para las generaciones actuales y remarcó la importancia de trabajar con compromiso y responsabilidad para consolidar un país con mayor desarrollo, libertad y oportunidades para todos.

El acto reunió a representantes de distintas instituciones y formó parte de las actividades oficiales organizadas en Rafaela para conmemorar un nuevo aniversario de uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.