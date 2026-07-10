Paritaria docente en Santa Fe: crece la tensión por el reclamo salarial y el Gobierno anticipa una negociación compleja

A pocas semanas de una nueva instancia de negociación salarial en Santa Fe, el conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios docentes vuelve a ganar intensidad. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición del 35%, desde la administración provincial advierten que ese planteo resulta difícil de afrontar desde el punto de vista financiero y cuestionan el trasfondo político del reclamo.

La próxima reunión paritaria está prevista para la segunda mitad de julio, luego de que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) dé a conocer el índice de inflación correspondiente a junio. Allí comenzará una nueva etapa de discusión entre la Provincia y los representantes de los trabajadores estatales.

Durante la primera parte del año, el Gobierno había alcanzado un acuerdo salarial para el primer semestre con los gremios estatales ATE y UPCN, además de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA). En cambio, los sindicatos docentes Amsafe y SADOP rechazaron esa propuesta.

De cara a la nueva negociación, los gremios docentes plantearon que la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde comienzos de 2023 alcanza aproximadamente el 35%, cifra que pretenden utilizar como punto de partida para las conversaciones.

Los sindicatos estatales, en cambio, evitaron anticipar un porcentaje concreto y señalaron que el acuerdo anterior tuvo aspectos positivos y permitió contener parte de la evolución de los precios.

Desde el Ejecutivo provincial prefieren no adelantar una postura antes de la reunión formal, aunque consideran que una recomposición del 35% sería inviable en el actual escenario presupuestario. Según sus cálculos, cada punto porcentual de aumento salarial representa un impacto cercano a los 70.000 millones de pesos anualizados, por lo que una suba de esa magnitud comprometería significativamente las cuentas públicas.

A pesar de esa advertencia, el Gobierno santafesino reconoce la necesidad de analizar la evolución de la inflación y el comportamiento de los salarios. En ese sentido, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que se evaluará el impacto de los aumentos de precios y la recomposición otorgada previamente antes de definir la nueva propuesta.

Más allá de la discusión económica, la relación entre la Provincia y los gremios docentes suma un componente político. Desde la Casa Gris interpretan que parte del reclamo tiene vinculaciones con sectores del peronismo y del kirchnerismo, y consideran que existe una disputa que excede la cuestión salarial.

Los sindicatos rechazan esa lectura y sostienen que sus pedidos responden exclusivamente a la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Desde el Ministerio de Educación provincial, en tanto, defienden las políticas implementadas durante la gestión actual y aseguran que parte de la resistencia sindical está relacionada con los cambios impulsados dentro del sistema educativo.

Con posiciones cada vez más alejadas, la próxima paritaria docente anticipa una negociación marcada por la discusión salarial, pero también por diferencias profundas sobre el rumbo de la educación y el rol de los gremios en la provincia.