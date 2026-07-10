El poder también se mide por los gestos

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En política existen hechos que, por sí solos, dicen poco. Sin embargo, cuando se repiten una y otra vez terminan revelando una realidad imposible de ocultar. La celebración del Día de la Independencia en Tucumán volvió a dejar una imagen que ya forma parte de la rutina institucional del Gobierno nacional: el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel compartieron el mismo escenario, pero no el mismo proyecto político.

No hubo sorpresa. Tampoco escándalo. Apenas una nueva escena de una relación que hace tiempo dejó de disimular sus diferencias. Lo que en cualquier administración sería interpretado como una anomalía, en la actual parece haberse naturalizado hasta convertirse en paisaje. La convivencia entre el Presidente y su vicepresidenta ya no transita por los carriles de la coordinación política sino por los de una coexistencia protocolar.

La particularidad del episodio ocurrido en Tucumán fue que, esta vez, Villarruel no tenía motivos para ausentarse ni necesidad de argumentar presencia. Asistió invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, ocupó un lugar visible durante el acto y escuchó el mensaje presidencial a pocos metros del mandatario. Sin embargo, la proximidad física volvió a contrastar con una distancia política que parece profundizarse con el paso de los meses.

Terminada la ceremonia, ambos volvieron a recorrer caminos distintos. Mientras Milei ingresó junto a sus colaboradores a la Casa Histórica, Villarruel permaneció en el exterior dialogando con los periodistas. No fue un detalle menor. En política, las imágenes suelen ser más contundentes que los discursos. La escena terminó sintetizando un vínculo que ya casi no necesita explicaciones.

Sus declaraciones tampoco pasaron inadvertidas. La vicepresidenta eligió poner el acento en la necesidad de la unidad nacional y recordó que el 9 de Julio pertenece a todos los argentinos y no a una parcialidad política. No cuestionó directamente al Presidente, pero tampoco se alineó con el tono confrontativo que caracteriza buena parte de los mensajes oficiales. Fue una diferencia de enfoque que difícilmente pueda considerarse casual.

El problema para el Gobierno no radica únicamente en que existan dos miradas diferentes. Las coaliciones políticas suelen convivir con matices internos. Lo verdaderamente llamativo es que esas diferencias se manifiesten de manera permanente entre quienes ocupan los dos cargos más importantes del Poder Ejecutivo. Cuando la tensión deja de ser excepcional y pasa a convertirse en una constante, deja de ser una cuestión personal para transformarse en un problema político.

Resulta evidente que la sociedad observa con creciente atención esta dinámica. No porque espere gestos afectuosos entre ambos dirigentes, sino porque el funcionamiento institucional requiere niveles mínimos de coordinación. Presidente y vicepresidente fueron elegidos en una misma fórmula y representan, al menos formalmente, un mismo mandato popular. La distancia permanente inevitablemente alimenta interrogantes sobre la estabilidad del proyecto político.

El oficialismo ha intentado minimizar estas diferencias argumentando que el Presidente conduce sin condicionamientos y que el Gobierno mantiene firme su rumbo económico. Es cierto que el liderazgo de Milei continúa concentrando las decisiones más relevantes. También es cierto que la política no se reduce exclusivamente a la economía. Gobernar implica administrar relaciones, construir consensos, ordenar equipos y evitar que los conflictos internos terminen ocupando el centro de la escena.

En ese aspecto, la relación con Villarruel representa una asignatura pendiente. Cada acto oficial revive las especulaciones, cada fotografía vuelve a instalar preguntas y cada declaración alimenta nuevas interpretaciones. Lo que pudo haber sido un desacuerdo circunstancial terminó convirtiéndose en una característica permanente de la gestión.

Las palabras pronunciadas por la vicepresidenta tampoco fueron inocentes. Al hablar de unidad, de servicio y de patriotismo, construyó un discurso que trasciende el momento institucional. Sus referencias a la necesidad de servir con honestidad y decencia, junto con sus definiciones sobre el futuro político, dejaron entrever que su horizonte no termina con el actual mandato. La mención a las elecciones de 2027 no pareció una improvisación sino un mensaje cuidadosamente elaborado.

Toda vicepresidencia posee una complejidad propia. La Constitución asigna funciones específicas, pero la política suele ampliar o reducir ese margen según la calidad del vínculo con el Presidente. Cuando existe confianza mutua, la figura del vicepresidente fortalece al Gobierno. Cuando esa confianza desaparece, cada aparición pública adquiere una dimensión distinta.

Lo llamativo es que la administración libertaria, que hizo de la batalla cultural uno de sus principales instrumentos políticos, parece resignarse a convivir con una fractura interna que contradice buena parte del mensaje de fortaleza que intenta transmitir. Mientras reclama cohesión frente a los desafíos económicos, exhibe dificultades para construir armonía dentro de su propia conducción.

El acto patrio también dejó otra enseñanza. Las fechas históricas suelen ofrecer oportunidades para enviar mensajes destinados a toda la sociedad. Son momentos que invitan a dejar de lado la confrontación cotidiana para reivindicar valores compartidos. Precisamente por eso, las diferencias entre los principales referentes del Poder Ejecutivo adquieren una visibilidad aún mayor cuando se producen en celebraciones nacionales.

La Argentina atraviesa un período complejo. El Gobierno sostiene que los principales indicadores económicos comienzan a mostrar mejoras y que los sacrificios actuales permitirán consolidar una recuperación más adelante. Sin embargo, buena parte de la ciudadanía continúa enfrentando dificultades derivadas de la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y la incertidumbre laboral. En ese contexto, la sociedad espera señales de estabilidad política tanto como resultados económicos.

La experiencia argentina demuestra que ningún gobierno puede sostener únicamente su fortaleza sobre indicadores financieros. La confianza también se construye mediante gestos de cohesión, previsibilidad institucional y capacidad para administrar diferencias sin convertirlas en conflictos permanentes. Cuando esas condiciones se debilitan, las dudas comienzan a ocupar el espacio que antes ocupaban las certezas.

Tal vez esa sea la principal conclusión que dejó la vigilia por el Día de la Independencia. Más allá de los discursos, de las consignas y de las interpretaciones, la política volvió a expresarse a través de los gestos. Y los gestos, cuando se reiteran con tanta frecuencia, terminan hablando por sí solos. Porque el poder no solo se ejerce desde un atril o mediante una decisión de gobierno. También se construye con símbolos, con vínculos y con la capacidad de transmitir que quienes fueron elegidos para conducir un país comparten, al menos, un mismo rumbo institucional. Hoy esa imagen continúa siendo una deuda pendiente para la administración nacional.