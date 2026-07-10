Las cáscaras de cuatro frutas que aportan nutrientes esenciales para el corazón y la digestión

Muchas cáscaras de frutas que suelen terminar en la basura contienen fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que podrían aportar beneficios para la salud digestiva, cardiovascular y la microbiota intestinal, según análisis difundidos por VeryWell Health y una revisión científica publicada en ScienceDirect.

Aunque todavía se necesitan más estudios para confirmar algunos efectos en humanos, los investigadores destacan que estos restos vegetales pueden ser una fuente de polifenoles, flavonoides, carotenoides, vitaminas C y E, aceites esenciales y pectina.

Una revisión basada en un trabajo publicado en Food Chemistry señaló que las cáscaras pueden representar entre el 30% y el 50% del peso total de algunas frutas utilizadas en la industria alimentaria, convirtiéndose en un subproducto con alto potencial nutricional.

Según los especialistas, estos componentes presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, y podrían estar relacionados con beneficios como mejor regulación del colesterol, apoyo a la salud cardiovascular, equilibrio de la microbiota intestinal y control de la glucosa.

Además, ScienceDirect plantea que el aprovechamiento de estas cáscaras podría tener aplicaciones en la elaboración de alimentos funcionales, suplementos nutricionales y productos destinados al cuidado de la salud.

1. Cáscara de manzana: fibra y antioxidantes para el organismo

La piel de la manzana concentra una mayor cantidad de ciertos compuestos antioxidantes que la pulpa, según VeryWell Health. Estos componentes son responsables del color de la fruta y pueden ayudar a reducir procesos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo.

La publicación también menciona que la clorofila presente en la cáscara podría tener efectos sobre determinados compuestos relacionados con la inflamación crónica, aunque aclara que todavía se necesitan más investigaciones para confirmar esa relación.

Uno de sus principales aportes es la fibra dietética, un nutriente asociado con:

Mejor funcionamiento intestinal.

Mayor sensación de saciedad y control del apetito.

Menor riesgo de enfermedades metabólicas.

2. Cáscara de banana: minerales y compuestos asociados al bienestar

Aunque suele descartarse, la cáscara de banana contiene minerales como potasio, magnesio, calcio, hierro y zinc, según VeryWell Health.

La fuente señala que una porción de cáscara puede aportar una cantidad significativa de potasio, un mineral clave para la función muscular y cardiovascular.

Además, contiene triptófano, un aminoácido relacionado con la producción de sustancias vinculadas con el estado de ánimo y el descanso. Algunas investigaciones también analizaron la presencia de serotonina y magnesio en cáscaras verdes de banana.

Otro punto destacado es su contenido de polifenoles y fibra, compuestos que podrían contribuir al mantenimiento de niveles saludables de colesterol y al cuidado del corazón.

3. Cáscara de limón: una fuente concentrada de antioxidantes

La cáscara de limón puede contener una concentración elevada de antioxidantes, incluso superior a la del jugo o la pulpa, según VeryWell Health.

Entre sus componentes se encuentran flavonoides, polifenoles y aceites esenciales, sustancias estudiadas por su capacidad para combatir el daño producido por los radicales libres.

Además, la publicación señala que la piel del limón podría ayudar a limitar el crecimiento de algunas bacterias presentes en la boca relacionadas con problemas como caries e infecciones de encías.

Algunos estudios también analizaron la relación entre el consumo de cáscaras de cítricos y una menor incidencia de determinados tipos de cáncer, aunque los investigadores remarcan que todavía se requieren más pruebas para confirmar estos efectos.

La revisión de ScienceDirect destaca que los compuestos presentes en las cáscaras cítricas explican parte de su alta capacidad antioxidante, con resultados positivos en distintos análisis de laboratorio.

4. Cáscara de naranja: fibra soluble y apoyo a la microbiota intestinal

La cáscara de naranja contiene fibra, pectina y compuestos prebióticos que pueden favorecer el equilibrio de las bacterias intestinales, según VeryWell Health.

La pectina es una fibra soluble que puede:

Favorecer una digestión más lenta.

Ayudar a mantener una correcta función intestinal.

Alimentar bacterias beneficiosas de la microbiota.

Además, la piel de naranja contiene una alta proporción de agua y compuestos antioxidantes que contribuyen a su valor nutricional.

La revisión de ScienceDirect señala que las fibras presentes en las cáscaras de frutas pueden influir positivamente sobre la microbiota intestinal, un factor cada vez más estudiado por su relación con la salud metabólica.

Un recurso desaprovechado con potencial nutricional

Los especialistas coinciden en que las cáscaras de frutas podrían dejar de considerarse un simple desperdicio alimentario y convertirse en una fuente de nutrientes aprovechables.

Sin embargo, antes de incorporarlas de manera habitual a la alimentación es importante considerar aspectos como la higiene, el origen de la fruta y la presencia de pesticidas, además de tener en cuenta que algunos beneficios todavía están en etapa de investigación.

El aprovechamiento de estas partes de la fruta podría representar una oportunidad tanto para mejorar la calidad nutricional de la dieta como para reducir el desperdicio de alimentos.