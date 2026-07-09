Julieta Prandi rompió el silencio sobre los rumores de separación de Emanuel Ortega

Los rumores sobre una supuesta crisis entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega tomaron fuerza este miércoles durante la emisión de LAM (América), cuando Pilar Smith aseguró que la pareja habría decidido separarse tras seis años de relación.

Según la versión difundida en el programa, ambos habrían puesto fin a su vínculo, en el que además conformaron una familia ensamblada junto a Rocco y Mateo, hijos de Prandi, e India y Bautista, hijos de Ortega.

Sin embargo, pocos minutos después de que se conociera la información, la propia Julieta Prandi se comunicó con la producción del ciclo que conduce Ángel de Brito para desmentir por completo los rumores.

“Juli me dice que está abrazada a Ema en este momento”, reveló Pilar Smith al regresar de la pausa publicitaria, dejando en claro que la actriz negó la supuesta separación.

La versión había surgido luego de un extenso enigmático que el programa fue desarrollando a lo largo de la emisión. Una vez revelados los nombres de los protagonistas, Prandi decidió intervenir para aclarar la situación.

Tras leer el mensaje de la conductora, Smith explicó: “Juli, te adoro. Te escribí hoy temprano para confirmar la información de Pepe (Ochoa)”, en referencia al panelista que había aportado el dato, y aclaró que no había obtenido respuesta antes de salir al aire.