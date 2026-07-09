La Aduana anunció una reforma del régimen courier y avanza hacia un sistema de control totalmente digital

La Dirección General de Aduanas anunció una revisión integral del régimen courier para reforzar los controles sobre las compras internacionales.

El organismo inició una prueba piloto con Amazon para que los tributos sean percibidos al momento de la compra y contar con información anticipada.

José Andrés Velis cuestionó aspectos de la desregulación y propuso redefinir el rol de los despachantes de aduana y los declarantes.

La Aduana avanza en la digitalización de sus procesos mediante el desarrollo de una operatoria completamente electrónica.

También firmó acuerdos de cooperación internacional y trabaja con Uruguay y Paraguay para agilizar los controles en las exportaciones.

Además, asumirá la administración del sistema de turnos en terminales de carga con el objetivo de mejorar la organización y la fiscalización de las operaciones.

La Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anticipó una serie de modificaciones que apuntan a modernizar el funcionamiento del comercio exterior, fortalecer los mecanismos de fiscalización y digitalizar gran parte de la operatoria vinculada a los envíos internacionales. Los anuncios fueron realizados por el director general del organismo, José Andrés Velis, durante la Jornada Comex organizada por el Centro Despachantes de Aduana.

Uno de los ejes principales de la exposición estuvo centrado en la revisión integral del régimen courier, que en los últimos años experimentó un importante crecimiento como consecuencia del aumento de las compras internacionales realizadas a través de plataformas digitales.

Velis reconoció que el esquema vigente presenta deficiencias que dificultan los controles aduaneros y admitió que el organismo perdió capacidad de seguimiento sobre parte de las operaciones. Según explicó, la información actualmente disponible resulta insuficiente para construir matrices de riesgo eficientes y detectar posibles irregularidades antes del ingreso de la mercadería al país.

En ese contexto, adelantó que el régimen que actualmente permite determinados envíos con trazabilidad y beneficios aduaneros será reemplazado por un nuevo esquema que incorpore mayores controles desde el momento mismo de la compra.

El funcionario explicó que uno de los principales problemas detectados consiste en la utilización de datos inconsistentes en algunas operaciones, lo que obliga a rediseñar los mecanismos de validación de identidad y de verificación de los compradores.

Como parte de esa estrategia, la Aduana inició una prueba piloto junto a Amazon para implementar un sistema mediante el cual la plataforma cobre los tributos correspondientes al momento de concretarse la compra. De esta forma, el organismo contará con información anticipada sobre cada operación y podrá realizar controles antes del arribo de la mercadería al territorio nacional.

La iniciativa busca agilizar los procesos de importación, reducir tiempos operativos y fortalecer la capacidad de fiscalización sin generar mayores costos para los operadores.

Velis también abordó otro de los temas que genera debate dentro del sector aduanero: el alcance de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, expresó su preocupación por la incorporación de la figura del declarante y sostuvo que esa modificación terminó desdibujando el rol profesional de los despachantes de aduana.

Ante esa situación, anunció que elevará una propuesta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de definir con mayor precisión las responsabilidades de cada actor dentro de las destinaciones aduaneras y establecer una diferenciación más clara entre ambas figuras.

Durante su presentación, el titular de la DGA también confirmó que el organismo avanza en la implementación de una "Aduana sin papeles", proceso que contempla una digitalización progresiva de los procedimientos administrativos y un mayor intercambio de información con organismos internacionales.

En ese marco, informó la firma de un acuerdo de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, orientado a fortalecer el intercambio de información y optimizar los mecanismos de control.

En materia de exportaciones, el funcionario explicó que la Aduana trabaja junto con organismos de Uruguay y Paraguay para ampliar el sistema de Operador Económico Autorizado (OEA), permitiendo que determinadas verificaciones documentales sean reconocidas entre los distintos países y evitando duplicaciones en los controles fronterizos.

Según indicó, esta coordinación permitirá reducir tiempos logísticos y mejorar la competitividad del comercio regional, especialmente en operaciones que actualmente requieren múltiples verificaciones sobre una misma carga.

Velis también cuestionó los elevados costos logísticos que enfrentan los exportadores argentinos y sostuvo que existen márgenes para mejorar la eficiencia operativa mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y una mayor coordinación entre organismos públicos y operadores privados.

Finalmente, anunció que la Aduana asumirá la administración del sistema de turnos en terminales de carga. La medida comenzará a implementarse en el ámbito de los envíos courier y posteriormente se extenderá al resto de las operaciones de cargas generales, con el objetivo de optimizar la organización de los ingresos y fortalecer la capacidad de control del organismo.

Con este conjunto de iniciativas, la Dirección General de Aduanas busca modernizar su funcionamiento, reforzar la fiscalización sobre las operaciones de comercio exterior y adaptar sus mecanismos de control al crecimiento sostenido del comercio electrónico internacional.