YPF acelera su apuesta digital: su billetera ya ofrece mayor rendimiento que varias fintech y bancos

YPF amplió su estrategia digital con una billetera virtual que ofrece un rendimiento superior al de varias fintech y entidades bancarias.

La cuenta remunerada paga actualmente una tasa anual del 19%, impulsando un crecimiento sostenido en la incorporación de nuevos usuarios.

La compañía permitirá desde agosto comprar acciones de YPF directamente a través de su aplicación móvil.

También lanzará una tarjeta prepaga junto con Mastercard para utilizar los fondos de la billetera en comercios de todo el mundo.

La plataforma ya supera los tres millones de usuarios digitalizados y cuenta con más de dos millones de cuentas virtuales activas.

La petrolera busca consolidarse como un actor relevante en el mercado de servicios financieros digitales además de su actividad energética.

YPF profundiza su estrategia de expansión en el negocio financiero digital con una serie de herramientas que buscan fortalecer su ecosistema tecnológico y competir de manera directa con las principales billeteras virtuales y entidades bancarias del país. La compañía incorporó nuevas funcionalidades a su aplicación móvil y elevó el rendimiento de su cuenta remunerada, una decisión que le permitió posicionarse entre las alternativas más competitivas del mercado.

La propuesta de la petrolera, desarrollada a través de YPF Digital junto con sus socios financieros, apunta a transformar una aplicación inicialmente concebida para facilitar pagos y acceder a beneficios en la red de estaciones de servicio en una plataforma con múltiples servicios financieros.

Uno de los principales atractivos de la nueva estrategia es la tasa de rendimiento que ofrece la cuenta remunerada incorporada a la billetera virtual. Actualmente, los saldos depositados generan un rendimiento anual del 19%, porcentaje que supera al ofrecido por varias de las principales billeteras digitales que operan en la Argentina y también por numerosos plazos fijos tradicionales del sistema bancario.

De acuerdo con datos difundidos por la compañía, la mejora en la rentabilidad impulsó un crecimiento sostenido en la incorporación de usuarios, con alrededor de 3.000 nuevas altas diarias en la funcionalidad de cuenta remunerada.

El rendimiento ofrecido ubica a la aplicación por encima de otras alternativas ampliamente utilizadas por los consumidores, fortaleciendo la competencia en un segmento que durante los últimos años registró un importante crecimiento impulsado por la digitalización de los servicios financieros y el avance de las fintech.

La competencia también alcanza al sistema bancario tradicional. Según los últimos datos disponibles, varias de las principales entidades financieras ofrecen tasas para depósitos a plazo fijo inferiores a la rentabilidad que actualmente presenta la billetera digital de YPF, aunque algunos bancos mantienen niveles similares.

La estrategia forma parte de un proceso más amplio de transformación tecnológica que la empresa viene desarrollando para ampliar los servicios disponibles dentro de su plataforma digital y fortalecer el vínculo con millones de usuarios distribuidos en todo el país.

En ese marco, la compañía anunció además que incorporará una nueva herramienta de inversión que permitirá comprar acciones de YPF directamente desde la aplicación móvil.

La iniciativa, cuya puesta en marcha está prevista para el próximo 8 de agosto, busca facilitar el acceso al mercado de capitales para pequeños inversores, eliminando buena parte de los procedimientos e intermediarios habitualmente necesarios para operar con acciones.

De concretarse el lanzamiento, los usuarios que mantengan fondos disponibles en su cuenta remunerada podrán adquirir acciones de la compañía desde la propia aplicación, integrando en una misma plataforma servicios de pago, ahorro e inversión.

La petrolera también avanza en la expansión de los medios de pago asociados a su ecosistema digital. Como parte de esa estrategia, firmó un acuerdo con Mastercard para emitir una tarjeta prepaga vinculada exclusivamente a la billetera virtual.

El nuevo instrumento permitirá utilizar los fondos disponibles en la aplicación no solo dentro de la red comercial de YPF, sino también en cualquier establecimiento físico o plataforma de comercio electrónico que opere con esa red internacional de pagos.

Con esta incorporación, la empresa busca ampliar el alcance de su ecosistema digital y competir de manera más directa con las principales billeteras virtuales y soluciones financieras disponibles en el mercado argentino.

El crecimiento de la plataforma se apoya en una amplia base de usuarios. Según cifras de la compañía, el programa de fidelización ya supera los tres millones de clientes digitalizados, mientras que la infraestructura financiera desarrollada alrededor de la aplicación cuenta con más de dos millones de cuentas virtuales activas.

La utilización de la plataforma también muestra un elevado nivel de actividad. Durante los momentos de mayor demanda, especialmente en estaciones de servicio y tiendas de la red, el sistema registra más de 250 operaciones por minuto, reflejando el crecimiento del uso cotidiano de la aplicación.

Con estas iniciativas, YPF consolida una estrategia orientada a expandir su presencia más allá del negocio energético y fortalecer su participación en el sector de los servicios financieros digitales, un mercado cada vez más competitivo y en constante evolución.