José Luis Espert declaró ante la Justicia y Lilia Lemoine denunció una presunta persecución política

José Luis Espert declaró ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos.

El ex legislador negó haber cometido delitos, presentó documentación y solicitó que la investigación avance con objetividad e imparcialidad.

Lilia Lemoine respaldó públicamente a Espert y sostuvo que la causa responde a una maniobra de carácter político.

La diputada cuestionó el rol de algunos sectores del periodismo y denunció una presunta utilización política de la Justicia.

También reiteró sus críticas al kirchnerismo y rechazó las afirmaciones sobre una supuesta proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas incorporadas y las medidas que dispongan el juzgado y la fiscalía interviniente.

El ex legislador de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se presentó ante la Justicia en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos y sostuvo que no cometió ningún delito. Tras comparecer ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, aseguró que colaborará con el proceso judicial y manifestó su intención de que la investigación avance bajo criterios de objetividad e imparcialidad.

La presentación judicial se produjo luego de que Espert fuera citado a declaración indagatoria dentro del expediente que busca determinar la existencia de eventuales maniobras vinculadas con el origen y administración de su patrimonio.

Al término de su comparecencia, el economista informó que realizó observaciones sobre el desarrollo de la investigación impulsada por la fiscalía y que aportó documentación que, según afirmó, resulta relevante para el esclarecimiento de los hechos que se investigan.

Asimismo, indicó que solicitó al juez de la causa que reasuma plenamente la conducción del expediente y sostuvo que brindará una declaración completa sobre los hechos cuando considere que la instrucción se desarrolla con las garantías de objetividad e imparcialidad previstas por la legislación.

Espert remarcó además que su presentación ante la Justicia respondió a la voluntad de colaborar con la investigación y reiteró que la documentación incorporada al expediente permitirá esclarecer su situación procesal.

Mientras tanto, desde el oficialismo surgieron manifestaciones de respaldo al dirigente libertario. Una de las principales voces fue la de la diputada nacional Lilia Lemoine, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el origen de la causa judicial y expresar su apoyo al ex legislador.

La diputada sostuvo que la investigación forma parte de una maniobra similar a otras causas que, según su interpretación, fueron promovidas contra distintos dirigentes políticos. En ese contexto, mencionó antecedentes vinculados con Francisco de Narváez, Gerardo Milman y Manuel Adorni, al considerar que todos esos casos tuvieron un origen similar.

Lemoine también expresó preocupación por el vínculo entre determinadas investigaciones judiciales y su difusión pública. En ese sentido, afirmó que existe una utilización política de la Justicia y cuestionó el rol de algunos sectores del periodismo en la cobertura de este tipo de expedientes.

A través de sus publicaciones, sostuvo que los periodistas deberían denunciar cualquier intento de utilizar procesos judiciales con fines políticos y consideró que existe una responsabilidad adicional cuando determinadas investigaciones adquieren una fuerte repercusión mediática.

Las declaraciones de la legisladora también incluyeron referencias a otros temas de la agenda política nacional. En ese marco, volvió a cuestionar al kirchnerismo y rechazó las afirmaciones sobre una supuesta proscripción de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que las decisiones judiciales que la involucran responden a condenas dictadas por los tribunales competentes.

Asimismo, hizo referencia a la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman y reiteró su postura sobre ese caso, en línea con pronunciamientos anteriores realizados por dirigentes de La Libertad Avanza.

Las manifestaciones de Lemoine se produjeron pocas horas después de la presentación judicial de Espert y buscaron respaldar públicamente al dirigente mientras continúa la investigación en su contra.

La causa seguirá su curso con el análisis de la documentación incorporada por la defensa y las medidas probatorias que dispongan tanto el juzgado como la fiscalía interviniente.

Por el momento, Espert mantiene su postura de negar las acusaciones y sostiene que las actuaciones judiciales permitirán demostrar que no incurrió en las conductas que se le atribuyen.

El expediente permanece en etapa de instrucción y será la Justicia la que deberá evaluar la prueba reunida para determinar si corresponde avanzar hacia una nueva instancia procesal o adoptar alguna otra resolución en relación con el ex legislador.