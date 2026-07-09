Carolina Losada respaldó a Santilli, defendió las PASO y pidió postergar el debate sobre las Zonas Frías

Carolina Losada respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y destacó su experiencia política y parlamentaria.

La senadora consideró que la salida de Manuel Adorni permite al Gobierno concentrar la atención en su gestión y en las políticas que impulsa.

Ratificó su apoyo a las PASO, aunque manifestó disposición a analizar propuestas que permitan mejorar el sistema electoral.

También diferenció el debate sobre las primarias de otros mecanismos como las colectoras y la ley de lemas.

Respecto del régimen de Zonas Frías, pidió postergar cualquier modificación hasta después del invierno.

La legisladora sostuvo que una futura reforma de los subsidios debería priorizar a las personas con mayores necesidades antes que el criterio exclusivamente regional.

La senadora nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, se pronunció sobre distintos temas de la agenda política y legislativa, entre ellos los recientes cambios en el Gobierno nacional, el futuro del sistema de elecciones primarias y la posible revisión del régimen de Zonas Frías. En ese marco, consideró que varios de esos debates requieren un análisis amplio antes de avanzar en el Congreso.

Al referirse a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, la legisladora expresó su respaldo al nombramiento y destacó su experiencia política y su relación con los distintos bloques parlamentarios.

Según sostuvo, Santilli posee un amplio conocimiento del funcionamiento del Congreso y una trayectoria que podría facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y los legisladores. En ese sentido, valoró especialmente su capacidad para construir consensos en el ámbito político.

Losada también se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno y consideró que ese cambio representa un alivio para la administración nacional. A su entender, la fuerte centralidad que había adquirido la figura del ex vocero dificultaba que la gestión pudiera instalar otros temas vinculados a su administración y a las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En materia electoral, la senadora volvió a expresar su respaldo al sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que constituyen un mecanismo que fortalece el funcionamiento democrático y amplía las posibilidades de participación ciudadana en la selección de candidaturas.

No obstante, aclaró que mantiene una actitud abierta frente a eventuales propuestas de reforma y señaló que está dispuesta a analizar alternativas que puedan mejorar el sistema vigente.

En ese sentido, remarcó la importancia de que cualquier modificación electoral surja de un debate profundo que contemple distintas posiciones y permita evaluar las ventajas y desventajas de cada mecanismo antes de adoptar una decisión definitiva.

Asimismo, diferenció la discusión sobre las PASO de otros instrumentos electorales, como las colectoras o la denominada ley de lemas, al considerar que se trata de sistemas con características y efectos distintos sobre la representación política.

La legisladora sostuvo que el análisis de esos mecanismos debe realizarse con criterios técnicos e institucionales, dejando de lado posiciones coyunturales y priorizando aquellas herramientas que resulten más beneficiosas para el funcionamiento democrático del país.

Otro de los temas abordados fue la continuidad del régimen de Zonas Frías, que establece subsidios sobre las tarifas de gas para determinadas regiones del país.

Sobre ese punto, Losada consideró que no resulta oportuno impulsar modificaciones mientras transcurre la temporada invernal, debido al impacto que podría tener sobre los usuarios alcanzados por el beneficio.

En cambio, propuso que la discusión se realice una vez finalizado el invierno, con el objetivo de revisar el funcionamiento del esquema y evaluar posibles cambios en los criterios de asignación de los subsidios.

La senadora manifestó que el actual sistema podría ser objeto de una revisión orientada a focalizar la asistencia sobre quienes realmente la necesitan, independientemente de la región geográfica en la que residan.

Desde su perspectiva, una eventual reforma debería buscar una distribución más eficiente y equitativa de los recursos públicos, privilegiando la situación socioeconómica de los beneficiarios por encima de criterios exclusivamente territoriales.

No obstante, insistió en que cualquier modificación deberá surgir de un análisis técnico y político que contemple el impacto económico y social de las medidas, evitando decisiones apresuradas sobre un tema que afecta a millones de usuarios.

Las declaraciones de Losada se producen en un contexto de intensa actividad legislativa, con diversos proyectos que deberán ser debatidos en el Congreso durante los próximos meses y que incluyen reformas institucionales, modificaciones al sistema electoral y posibles cambios en distintos regímenes de subsidios.

En ese escenario, la senadora reafirmó la necesidad de privilegiar el diálogo político y el análisis de largo plazo para avanzar en iniciativas que puedan alcanzar consensos y generar mayor previsibilidad en la implementación de futuras reformas.